Lewandowski: ‘Uitspraken over Messi op verkeerde manier geïnterpreteerd’

Dinsdag, 7 december 2021 om 15:59 • Rian Rosendaal

De teleurstelling bij Robert Lewandowski na enkele uitspraken van Lionel Messi blijkt mee te vallen. De Argentijnse aanvaller van Paris Saint-Germain zei vorige week na het voor de zevende keer veroveren van de Ballon d’Or dat de aanvaller van Bayern München alsnog de trofee voor 2020 zou moeten krijgen, iets dat niet goed leek te vallen bij Lewandowski. De Poolse topschutter benadrukt nu echter dat hij geen kwaad ziet in de woorden van Messi.

Messi stelde in zijn overwinningsspeech voor om de Ballon d’Or van 2020 met terugwerkende kracht alsnog toe te kennen aan Lewandowski. De prijs werd vorig jaar niet uitgereikt vanwege de coronapandemie. “Het is een eer om tegen Lewandowski te strijden”, zo sprak Messi. “Je was vorig jaar de winnaar van de Ballon d'Or en France Football zou je die prijs moeten geven. Je was gewoon een topper, en jij moet de prijs ook in huis hebben.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lewandowski: ‘Ik zou vooral willen dat de woorden van Messi oprecht waren’

De Poolse sterspeler leek eerder nog teleurgesteld te zijn in Lionel Messi. Lees artikel

“Van dat idee word ik niet echt enthousiast”, zo reageerde Lewandowski maandag tegenover het Poolse medium Sportowym op de suggestie van Messi. “Ik zou vooral willen dat de woorden van Messi oprecht en beleefd waren, van een geweldige speler. En dat dit geen lege woorden waren.” Lewandowski ging na het Ballon d’Or-gala wél naar huis met de titel Striker of the Year, een prijs die dit jaar plotseling werd geïntroduceerd.

Lewandowski haast zich nu echter om zijn uitspraken te nuanceren. “De uitspraken die ik heb gedaan bij een Poolse televisiezender worden momenteel op een verkeerde manier geïnterpreteerd”, zo laat de sterspeler dinsdag weten in gesprek met Kicker. “Ik heb nooit willen zeggen dat de woorden van Lionel Messi niet serieus of oprecht waren. Het tegendeel is juist waar. Ik werd juist geraakt door de speech van Messi in Parijs, ik vond het geweldig. Daar liet hij merken dat ik volgens hem de Ballon d’Or 2020 had moeten krijgen.”

”Ik wilde juist benadrukken dat ik het geweldig zou vinden als de woorden van Messi navolging zouden krijgen”, zo gaat Lewandowski verder met zijn uitleg. ”Ik heb ontzettend veel respect voor Messi en mijn waardering voor hem is niet in woorden uit te drukken. Ik wil hem langs deze weg nogmaals feliciteren met de Ballon d’Or 2021.” Lewandowski is momenteel in voorbereiding op het afsluitende Champions League-duel met Barcelona van woensdagavond. Hij staat momenteel op negen doelpunten, net zoveel als Sébastien Haller.