Opstelling van Ajax is bekend: ‘Toch wel verrassend, vind ik’

Dinsdag, 7 december 2021 om 18:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:52

De Telegraaf onthult de opstelling van Ajax voor de afsluitende Champions League-groepswedstrijd tegen Sporting Portugal van dinsdagavond. Dusan Tadic ontbreekt wegens rugklachten voor het eerst in een Europees duel van Ajax sinds 2018. Daarnaast ontbreekt ook Jurriën Timber, die op scherp staat en vorige week tegen Willem II (5-0 winst) nog wel een basisplaats had. Het eerste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA klinkt om 21.00 uur.

Verwacht werd dat Erik ten Hag een aantal reservespelers de kans zou geven, maar André Onana en Nicolás Tagliafico blijven 'gewoon' op de bank. Ten Hag kiest voor een achterhoede met Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Lisandro Martínez en Daley Blind. Remko Pasveer verdedigt het doel, waar Onana tegen Besiktas (1-2 winst) nog keepte. Steven Berghuis, tegen Willem II nog invaller omdat hij eerder in de week vader was geworden, krijgt weer de voorkeur boven Davy Klaassen op het middenveld. De middenlinie wordt compleet gemaakt door Edson Álvarez en Ryan Gravenberch. David Neres vervangt de geblesseerde Tadic en de Braziliaan krijgt in de voorhoede assistentie van Sébastien Haller en Antony.

Rafael van der Vaart had de opstelling niet zien aankomen. “Ja, toch wel verrassend, vind ik”, zegt de oud-middenvelder bij Ziggo Sport. “Ik had wel verwacht dat Ten Hag meer zou wisselen, zeker omdat dit er niet echt meer toe doet. Al zagen we laatst wel (in het vorige Champions League-duel tegen Besiktas, red.) dat het niet heel goed bevallen was, dat wisselen. En als coach wil je natuurlijk alles winnen, dus aan de andere kant snap ik hem ook wel weer.”

Zowel Ajax als Sporting is reeds zeker van overwintering in de Champions League en in de huidige stand in de groep kan geen verandering meer komen. Er staan dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA een winstpremie van 2,8 miljoen euro en punten voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA op het spel. Op coëfficiëntengebied is de wedstrijd extra belangrijk omdat Nederland en Portugal elkaars directe concurrent zijn.

Ajax kan de eerste Nederlandse club ooit worden met een perfecte score van zes overwinningen in de Champions League-groepsfase. In september werd Sporting nog met 1-5 verslagen in Lissabon, mede dankzij vier doelpunten van Haller. De topschutter kan dinsdagavond een record overnemen van Erling Braut Haaland, die zeven duels nodig had om de dubbele cijfers te bereiken in de Champions League. Haller wist negen keer het net te vinden in de eerste vijf groepswedstrijden van Ajax.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller en Neres.

Opstelling Sporting Portugal: n.n.b.