Ontevreden João Félix geeft Atlético helder signaal

Marcelo is bezig aan zijn laatste seizoen bij Real Madrid. De meest waarschijnlijke bestemming van de linksback, die geen gesprekken meer zal voeren om zijn aflopende contract te verlengen, is Fluminense. (Ole)

De Portugees heeft moeite om indruk te maken in Spanje en is bereid om op zoek te gaan naar een club waar hij zijn volledige potentieel wel kan tonen.

(AS)

Barcelona is wanhopig op zoek naar een geïnteresseerde club voor Philippe Coutinho. Het hoge salaris van de aanvallende middenvelder maakt het moeilijk om een geschikte koper te vinden. (BBC)

Atlético Madrid heeft zich in de strijd gemengd om de handtekening van Ricardo Pepi. De aanvaller van FC Dallas werd eerder al in verband gebracht met Europese topclubs als Liverpool, Bayern München en Manchester United. (CBS)