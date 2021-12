Henk Fraser twijfelt over zijn positie na vertrek Van Stee bij Sparta

Henk Fraser twijfelt of hij moet doorgaan als trainer van Sparta Rotterdam, zo laat hij weten in gesprek met hetAlgemeen Dagblad. Eerder op de dag maakte de club via de officiële kanalen bekend dat de wegen van Sparta en technisch directeur Henk van Stee per direct scheiden. Voor Fraser ontstaat er hierdoor een dilemma. “Dan moet ik mezelf afvragen: is mijn loyaliteit naar Henk net zo groot als die naar de spelersgroep?”, aldus de trainer van Sparta.

Het is nog niet duidelijk wie Van Stee als technisch directeur gaat opvolgen. Ook Fraser weet nog niet of hij door het nieuws van zijn vertrek doorgaat als trainer van Sparta. “Als Van Stee gaat ontstaat er voor mij wel een dilemma, ja. Dan moet ik mezelf afvragen: is mijn loyaliteit naar Henk net zo groot als die naar de spelersgroep?” zei Fraser afgelopen vrijdag. Henk heeft veel voor mij betekend bij Sparta. Het is een emotionele dag voor mij. Hoe ik nu ga handelen, daar ben ik nog niet uit. Ik wil eerst met Henk spreken, dan met de spelersgroep en dan met algemeen directeur Laros. Ik zal dan in het belang van Sparta een beslissing nemen.”

