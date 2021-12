Carragher steunt Brands en kraakt Moshiri: ‘Lachertje en een puinhoop’

Dinsdag, 7 december 2021 om 12:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:19

Jamie Carragher haalt flink uit naar Everton. De clubicoon van stadsgenoot Liverpool noemt the Toffees een lachertje. en houdt clubeigenaar Farhad Moshiri verantwoordelijk voor de sportieve crisis van de club. Carragher neemt het bovendien op voor Marcel Brands, die zondag als Director of football opstapte bij Everton.

Na de pijnlijke 1-4 nederlaag tegen Liverpool vorige week in de Merseyside-derby, riepen boze supporters op Goodison Park op om het bestuur te ontslaan. De fans eisten verandering, nadat de club acht Premier League-duels op rij niet had gewonnen Maandagavond werd er tegen Arsenal (2-1) eindelijk weer eens een zege geboekt. Brands, directeur spelersbeleid bij Everton, stapte na de teleurstellende reeks op, omdat er een 'duidelijk verschil in de visie en richting van de club met het oog op de toekomst’ is. Manager Rafael Benítez lijkt nu de zeggenschap te krijgen over de aankopen van de club, nadat hij de steun van de steenrijke eigenaar Moshiri heeft gekregen.

Volgens Carragher is Moshiri verantwoordelijk voor de sportieve crisis van Everton. “Onder David Moyes zou het niet zover komen, toen had Everton iets speciaals”, zegt de clubicoon van Liverpool bij Sky Sports. “Ze stonden ergens voor. Daarna kwam Moshiri en kijk hoeveel managers hij heeft versleten. Als je de interim-managers meetelt, heeft hij acht managers gehad. Hij is nu toe aan zijn derde directeur voetbal. Het geld dat hij uitgeeft is verbijsterend en ze worden alleen maar slechter.”, zegt hij bij Sky Sports.

”Onder Moshiri hebben ze 58 spelers aangetrokken. Daarom praat ik over deze club als een lachertje, het is een puinhoop op dit moment”, vervolgt Carragher. ”Moshiri is de man met het geld. Ze zijn bang om tegen hem in te gaan, maar de beslissingen die hij neemt zijn echt slecht. Hij heeft totaal geen verstand van voetbal.” Carragher neemt het tot slot ook op voor Brands. “Ik verdedig hem niet, maar ik weet zeker dat de managers niet zijn keuze waren. En de meeste spelers heeft hij ook niet gehaald. Hij was als technisch directeur belangrijk voor PSV, maar bij Everton had hij niet de leiding.”