Haller benadrukt: ‘Het was geen toevalstreffer, het is al de derde keer’

Dinsdag, 7 december 2021 om 10:05 • Rian Rosendaal

Erik ten Hag is zeer tevreden over de bijdrage van Sébastien Haller in de Champions League-wedstrijden van Ajax tot dusver. De coach gaat in gesprek met het Algemeen Dagblad dieper in op de twee doelpunten van de topscorer in de recente uitwedstrijd tegen Besiktas (1-2). Haller is met negen treffers topschutter in de groepsfase van het miljardenbal en hij kan zijn aantal dinsdagavond uitbreiden in het afsluitende duel met Sporting Portugal.

Bij de gelijkmaker tegen Besiktas scoorde Haller na een fraaie loopactie van Nicolás Tagliafico, die de bal vervolgens panklaar neerlegde. "Verdedigers letten wel op de bal die in de opbouw van kant wisselt. Maar denken ze op zo'n moment ook al verder vooruit? Haller is altíjd bezig met vooruitdenken", deelt Ten Hag een compliment uit aan zijn spits. "Hij wist al wat er moest gebeuren toen Tagliafico de diepte koos. Het lezen van het spel, dat zag je hier inderdaad mooi terug."

Haller was er vervolgens als de kippen bij om een niet al te best schot van Lisandro Martínez tot doelpunt te verwerken, waardoor Ajax ondanks de achterstand alsnog met drie punten uit Turkije vertrok. "Die tweede van Haller was een Jurrie Koolhofje! Ik speelde vroeger samen met Jurrie (bij De Graafschap, red.). En werkelijk waar elke bal die doorschoot naar de tweede paal, daar leek Jurrie op voorbereid. Stond-ie al klaar om 'm daar in te tikken. Martínez raakte de bal nu niet goed, maar dan is daar je vangnet. Dat is ook typisch Haller, slim zijn in het positie kiezen. Net als Koolhof", aldus de tevreden Ten Hag.

De Ajax-spits wil zelf niets weten van geluk bij zijn winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen Besiktas. "Het was geen toevalstreffer. Het was al de derde keer dat dit gebeurt met Licha (Martínez, red.)", verduidelijkt de aanvalsleider van de Amsterdamse club. "Dat hij op doel schiet en ik scoor. Het heeft ook met ervaring te maken dat ik daar sta. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe beter je kunt voorspellen waar de bal komt. Je hebt altijd geluk nodig. Maar dat geluk dwing je ook af." Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Sporting.