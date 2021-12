Arjen Robben zet bij amateurs van Be Quick eerste stap in trainerscarrière

Dinsdag, 7 december 2021 om 09:45

Arjen Robben wordt vanaf januari de hoofdtrainer van Be Quick Onder 14, het team waarin zoon Luka speelt. Het betekent de eerste trainersklus voor de 96-voudig Oranje-international, die afgelopen zomer definitief een punt achter zijn loopbaan zette. Johan Vreeken, voorzitter van Be Quick, vertelt aan RTV Noord dat de Groningse amateurclub zelf eigenlijk geen ruchtbaarheid wilde geven aan de aanstelling van Robben.

Robben vertelde afgelopen week echter zelf dat hij trainer van zijn zoon zou worden. “Dan is het ook snel duidelijk dat het om Be Quick gaat”, geeft Vreeken te kennen. Allebei de zoons van Robben spelen bij Be Quick, maar hij gaat als trainer bij het team van zijn oudste zoon aan de slag. Benjamin Sietsma, technisch manager bij Be Quick, vertelt aan OOG TV dat Robben al af en toe training gaf bij de Groningse amateurclub.

“Hij gaf al eerder trainingen bij ons aan de onderbouw. Hij trainde ook af en toe de Onder 14. Doordat de trainer van de Onder 14 naar de Onder 15 gaat, wordt Robben vanaf januari de hoofdtrainer van de Onder 14”, legt Sietsma uit. Robben zal overigens samen met een andere trainer de verantwoordelijkheid krijgen over Be Quick Onder 14. “Be Quick heeft met Robben een wereldster in huis. Onze trainers zijn allemaal gediplomeerd, maar Robben heeft bijna honderd interlands gespeeld.”

“Hij brengt dingen die onze trainers niet kunnen brengen. Hij heeft heel veel praktijkervaring op hoog niveau en daar kunnen niet alleen de spelers, maar ook de trainers heel veel van leren. Zowel binnen als buiten het veld”, aldus Sietsma. Ook voorzitter Vreeken is uitermate content met de komst van Robben. “Iedereen kijkt natuurlijk tegen hem op. Ik ken hem niet goed, maar het is een echte liefhebber en vooral gewoon een vader. Hij loopt totaal niet naast zijn schoenen, is normaal en staat als hij geen functie heeft ook gewoon achter het hek te kijken.”

“Het is niet iemand met sterallures, maar gewoon een liefhebber van het spelletje. Voor de kinderen is het natuurlijk geweldig dat ze straks training krijgen van één van de beste voetballers ter wereld”, zegt Vreeken. Volgens de voorzitter van Be Quick heeft Robben afgezien van zijn vrijwilligersvergoeding, die voor jeugdtrainers normaal gesproken 150 euro bedraagt. “Ik denk dat hij daar afstand van heeft gedaan.”