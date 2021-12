Sparta neemt per direct afscheid van technisch directeur Van Stee

De wegen van Sparta Rotterdam en Henk van Stee scheiden per direct, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Het Algemeen Dagblad meldde vorige week maandag dat de technisch directeur na een gesprek met algemeen directeur Manfred Laros woedend Het Kasteel had verlaten. Van Stee had zich na die ruzie ziek gemeld en nu maakt Sparta bekend dat de samenwerking wordt beëindigd.

“Sparta Rotterdam en technisch directeur Henk van Stee nemen afscheid van elkaar. Na onderling overleg is besloten dat het voor de club het beste is als de wegen zich scheiden”, schrijft Sparta in een statement op de website. “De club heeft behoefte aan rust en duidelijkheid. De focus van iedereen bij Sparta Rotterdam moet gericht zijn op sportieve prestaties. Met de komst van een nieuwe technische man gaan wij ervoor zorgdragen dat de club klaar is voor de aanstaande transferwindow en het team in overleg met de technische staf versterken voor de tweede helft van de competitie.”

Laros en Van Stee zouden al langer met elkaar in onmin geleefd hebben. De algemeen directeur van Sparta zou hebben gestoord aan het feit dat Van Stee publiekelijk over bedragen sprak in de media. Van Stee was juist van mening dat Laros meer financiële risico’s zou mogen nemen. Sparta staat momenteel met tien punten op de zestiende plaats in de Eredivisie. Van de vijftien wedstrijden wist de club er slechts twee te winnen. Van Stee zou van oordeel zijn dat de huidige situatie voorkomen had kunnen worden als hij in de zomer eerder de markt op had gemogen met de transfermiljoenen voor Abdou Harroui, die op dat moment aanstaande waren.

Harroui leek de gehele zomer op weg naar de uitgang, maar zijn vertrek werd pas op de slotdag van de transfermarkt vlotgetrokken. Formeel wordt hij voor een half miljoen euro verhuurd aan Sassuolo, dat een optie tot koop van drie miljoen moet lichten als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In de zomer verkocht Sparta op deadline day ook Laros Duarte, die voor 650.000 euro naar FC Groningen ging. Beoogde aankopen als Wouter Burger, Tijjani Reijnders en Oussama Darfalou kwamen op het laatste moment niet, waardoor het een frustrerende transferzomer werd voor de Rotterdammers.

De vraag is wat Henk Fraser nu gaat besluiten. Het Algemeen Dagblad noemde Fraser en Van Stee al 'twee handen op een buik', terwijl de oefenmeester zelf afgelopen week tegenover RTV Rijnmond zei ‘goed te moeten nadenken’ bij het vertrek van de technisch directeur. “Maar ik ga ervan uit dat het opgelost wordt", zei Fraser toen nog. "Ik ben naar Sparta gekomen op basis van de ideeën van Henk. Kan dat als hij vertrekt? Ik sta wel voor een dilemma als het misgaat, maar dat is het slechtste scenario."

Sparta schrijft tegelijkertijd 'kennis te hebben genomen' van een artikel in het RTV Rijnmond, waarin werd gemeld dat enkele medewerkers spraken van een 'beklemmende situatie' onder het bewind van Van Stee en om die reden een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurlijke onrust wilden zien. “In de komende periode gaat de club, zoals ook de afgelopen periode gedaan is, in gesprek met haar medewerkers om duidelijkheid te geven en vragen te beantwoorden”, schrijft Sparta.