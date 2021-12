Dybala kan voorcontract in Premier League tekenen

(AS)

Real Madrid en Atlético Madrid zitten achter Pedro Porro aan. De rechtervleugelverdediger van Sporting Portugal maakte zaterdag in de gewonnen topwedstrijd tegen Benfica grote indruk op scouts van de Spaanse grootmachten. (AS)

Zinédine Zidane staat ervoor open om met Arsène Wenger samen te werken. Mocht Paris Saint-Germain voor Zidane gaan als opvolger van Mauricio Pochettino, is een samenwerking met Wenger dan ook niet uitgesloten. (Foot Mercato)

De Argentijnse aanvaller is bij Juventus nog in het bezit van een aflopende verbintenis en kan daardoor komende zomer transfervrij verkassen.

Shakhtar Donetsk heeft zich bij Sassuolo gemeld voor Jérémie Boga, die 25 miljoen euro moet kosten. De Oekraïense topclub wil Manor Salomon in de deal betrekken, maar Atalanta heeft met een bod van 20 miljoen euro de beste papieren. (Fabrizio Romano)