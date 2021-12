Kenneth Perez verbaasd door transfersuggestie bij Ajax: 'Denk je dat echt?’

Dinsdag, 7 december 2021 om 08:27 • Laatste update: 08:38

Kenneth Perez acht de komst van Steven Bergwijn naar Ajax overbodig. The Times meldde maandag dat Tottenham Hotspur de komende acht wedstrijden de tijd neemt om een besluit te nemen over de toekomst van de 24-jarige aanvaller. Perez vraagt zich in het programma Voetbalpraat van ESPN af of Ajax er kwalitatief op vooruitgaat als David Neres vertrekt en Bergwijn in zijn plaats terugkomt.

“Hij werd hiervoor een beetje gecombineerd met Neres. Dat hij de ideale upgrade zou zijn als je Neres in de winter kunt verkopen. Je gaat er kwalitatief op vooruit als je Bergwijn dan kan huren”, legt Freek Jansen, Ajax-watcher namens Voetbal International, uit. “Denk je dat echt?”, reageert Perez. “We hebben Neres ook op andere manieren gezien dan dit seizoen. Je kent Bergwijn toch ook?”

Jansen benadrukt dat Neres ‘wel ver is weggevallen’, terwijl presentator Milan van Dongen stelt dat Bergwijn nu in een betere vorm steekt dan de Braziliaan. “Omdat hij bij Oranje scoorde? Hij speelt nooit bij Tottenham, dus we kunnen het niet beoordelen”, antwoordt Perez. Bergwijn speelde dit seizoen voorlopig elf wedstrijden voor Tottenham, waarvan zes als basisspeler en waarin hij één assist verzorgde. Sinds de komst van Antonio Conte als manager kwam hij echter maar tot totaal dertien minuten als invaller.

“Je kan niet op basis van een lange reeks wedstrijden zien waar hij nu staat.”, vervolgt Perez. “Tegen Noorwegen maakte hij (voor Oranje, red.) een super belangrijk doelpunt, daar niet van. Hij is meer een harde werker geworden. Neres is iemand die in de kleine ruimte heel nuttig kan zijn. Hij zit nu alleen ver achter Antony. Ze zijn wel vrienden, met dat springen (als doelpuntenviering, red.) en al dat gedoe. Maar je speelt niet, dus dat zal ook wel wat met hem gedaan hebben. En Berghuis kan ook nog op die positie spelen. Dus ik vind Bergwijn best wel overbodig.”