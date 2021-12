‘Voorlopig ben ik gelukkig bij Ajax en niet op zoek naar een andere uitdaging’

Dinsdag, 7 december 2021 om 07:52 • Laatste update: 08:20

Daley Blind sluit niet uit dat hij zijn carrière bij Ajax afsluit. De 31-jarige verdediger annex middenvelder kijkt nog altijd uitermate tevreden terug op het besluit om in 2018 terug te keren in Amsterdam, nadat hij vier jaar bij Manchester United onder contract had gestaan. Het huidige contract van Blind bij Ajax loopt voorlopig nog door tot medio 2023.

“Als ik het zo naar mijn zin blijf houden, zie ik geen reden om ooit nog ergens anders heen te gaan. Ik sluit niet uit dat ik mijn carrière bij Ajax beëindig, nadat ik nog jaren heb gevoetbald. Want dat wil ik zeker. Ik voel me fit”, geeft Blind te kennen in een interview met De Telegraaf. Blind wil zich er niet op vastpinnen dat hij niet meer vertrekt bij Ajax. “Of ik ooit nog naar het buitenland ga, hangt er vanaf welke club zich meldt en nog veel meer facetten. Voorlopig ben ik heel gelukkig bij Ajax en zeker niet op zoek naar een andere uitdaging, in het buitenland.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik blijf proberen mijn vader te overtreffen, want het pakken van prijzen blijft de uitdaging en is waarom je voetbalt”, mijmert Blind. Vader Danny won met Ajax onder meer de Champions League, de wereldbeker, de UEFA Cup, de Europa Cup II en de Europese Supercup. “Ik besef dat ik al heel veel mooie momenten heb meegemaakt, maar tijdens je loopbaan ben je niet echt met je prijzenkast bezig. Ik denk dat het erna pas komt. De ’strijd’ tussen mijn vader en mij zal nog wel even doorgaan.”

“Tussen aanhalingstekens, want het is natuurlijk geen echt gevecht. Ik denk dat hij vooral ontzettend trots is, zoals ik dat ook op hem ben. Het zijn mooie aanknopingspunten tijdens een etentje”, vervolgt Blind. Zelf won hij tot dusver met Ajax zes landstitels, tweemaal de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. “Op het moment dat ik bij Ajax begon, had ik niet verwacht dat ik ook zo veel in het voetbal zou kunnen bereiken. Maar ik ben mijn dromen gaan najagen en het maakt me trots en blij dat ik bepaalde records (vaker kampioen en meer interlands, red.) van mijn vader heb mogen afsnoepen.”