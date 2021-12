Vermoedelijke opstelling: Ajax met vijf nieuwe gezichten tegen Sporting

Dinsdag, 7 december 2021 om 07:31 • Laatste update: 07:47

Erik ten Hag gaat voor de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Sporting Portugal zijn elftal op maar liefst vijf plekken wijzigen ten opzichte van het met 5-0 gewonnen thuisduel met Willem II, van afgelopen donderdag. De Amsterdammers moeten het in het treffen met de regerend kampioen van Portugal vermoedelijk stellen zonder Dusan Tadic, die met rugproblemen kampt. Verder staat Jurriën Timber op scherp, een reden om hem buiten de basiself te houden.

“We zullen wel weer wat gaan wisselen, maar niet zo rigoureus als tegen Besiktas. Of André Onana het doel verdedigt? Dat zien jullie dinsdag”, zei Ten Hag maandag op de persconferentie. Tegen Besiktas moest de oefenmeester in de rust het een en ander repareren door de aanvankelijk buiten de basiself gelaten Sébastien Haller alsnog binnen de lijnen te brengen voor Mohamed Daramy. Mede door twee doelpunten van Haller won Ajax in Istanbul met 1-2.

Het Algemeen Dagblad voorspelt dat Ten Hag voor dezelfde defensie kiest als tegen Besiktas: André Onana verdedigt andermaal het doel en vindt in de defensie voor hem Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Het betekent echter wel drie wijzigingen ten opzichte van het duel met Willem II. Onana, Schuurs en Tagliafico krijgen van Ten Hag de voorkeur boven Remko Pasveer, Jurriën Timber en Daley Blind.

Timber staat op scherp en zou om die reden uit voorzorg buiten de basiself gelaten worden. “Ik ben me zeer bewust van zijn kaartenlast, maar of ik daar rekening mee houd, zeg ik nog niet”, sprak Ten Hag tijdens de persconferentie daarover. Op het middenveld kiest hij vermoedelijk voor het vertrouwde drietal Edson Álvarez, Ryan Gravenberch en Steven Berghuis, wat ten koste gaat van Davy Klaassen. Hij had tegen Besiktas en Willem II nog een basisplaats, in de laatste Eredivisie-wedstrijd omdat Berghuis enkele dagen eerder vader was geworden.

De voorste linie van Ajax tegen Sporting bestaat vermoedelijk uit David Neres, Haller en Antony. Tadic moet waarschijnlijk voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax in 2018 een Europese wedstrijd laten schieten, daar hij kampt met een rugblessure. Ten Hag: “Hij heeft sinds de wedstrijd tegen Heracles Almelo rugklachten. Op kunstgras tegen Heracles..."

Er staan dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA nog een wedstrijdpremie en punten voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA op het spel. Zowel Ajax als Sporting is reeds zeker van overwintering in de Champions League en in de huidige stand in de groep kan geen verandering meer komen, al kan Ajax nog met een perfecte score van zes overwinningen afsluiten. Het duel tussen de kampioenen van Nederland en Portugal wordt dinsdagavond om 21.00 uur afgetrapt en is vanaf 19.53 uur live te volgen via RTL7.

Vermoedelijke opstelling van Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Álvarez, Berghuis; Antony, Haller en Neres.