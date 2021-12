PSV haalt miljoenen binnen met nieuwe sponsordeal voor het shirt

Dinsdag, 7 december 2021 om 07:11

PSV heeft met GoodHabitz een nieuwe rugsponsor gevonden, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Met de internationaal opererende onderneming - een aanbieder van online-trainingen - is een overeenkomst voor drie seizoenen gesloten. De deal met GoodHabitz levert PSV een bedrag van 3,5 miljoen euro op.

De naam van GoodHabitz prijkte twee jaar geleden ook al op het shirt van PSV, maar sindsdien was de plek op de rug vergeven aan Energiedirect.nl. Het energiebedrijf wordt vanaf volgend seizoen dus vervangen door GoodHabitz, dat drie jaar lang als zogenaamde rugsponsor aan PSV verbonden moet zijn. “Het is een echte Eindhovense onderneming die stevige ambities heeft, hard groeit en succesvol is”, zo tekent het Eindhovens Dagblad op uit de mond van Frans Janssen, commercieel directeur van PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We passen goed bij elkaar en streven allebei naar continuïteit, waarbij we nu voor drie jaar een overeenkomst aangaan”, aldus Janssen, die vertelt dat Energiedirect.nl wel op een bepaalde manier aan PSV verbonden zal worden. Het energiebedrijf nam aanvankelijk het hoofdsponsorschap van Philips over en prijkte daardoor totaal zes jaar op het shirt van PSV, in eerste instantie op de voorkant en vanaf 2019 op de rug.

“We willen de komende jaren onze internationale expansie verder doorzetten en bijvoorbeeld belangrijke stappen zetten in Brazilië, Argentinië en Mexico”, zo motiveert Maarten Franken namens GoodHabitz de nieuwe deal met PSV. “Eerder hebben we al gemerkt dat de naamsbekendheid van PSV in het buitenland soms enorm is en deuren opent voor een sponsor. Dit wordt nog altijd onderschat. PSV is niet alleen in Nederland een naam die bij velen iets oproept, maar ook door heel veel buitenlandse voetbal- of sportliefhebbers wordt herkend.”