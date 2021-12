Lewandowski: ‘Ik zou vooral willen dat de woorden van Messi oprecht waren’

Dinsdag, 7 december 2021 om 06:52 • Chris Meijer

Robert Lewandowski is teleurgesteld na de uitreiking van de Ballon d’Or. De Poolse spits van Bayern München eindigde in de prestigieuze verkiezing van het Franse voetbaltijdschrift France Football als tweede achter Lionel Messi. De Argentijn stelde in zijn overwinningsspeech voor dat Lewandowski de Ballon d’Or van 2020 nog toegekend zou krijgen, maar hij zegt zelf niet heel enthousiast te worden van dat idee.

“Ik was teleurgesteld, dat kan ik niet ontkennen”, geeft Lewandowski te kennen in gesprek met het Poolse Sportowym. “Ik kan niet zeggen dat ik blij was. Integendeel, ik voel me verdrietig. Ik was zo dichtbij en concurreerde met Messi. Natuurlijk heb ik respect voor hoe hij speelt en wat hij bereikt heeft. Het feit dat ik met hem kan concurreren, laat zien wat voor niveau ik heb kunnen halen.”

Messi stelde in zijn overwinningsspeech voor om de Ballon d’Or van 2020 met terugwerkende kracht alsnog toe te kennen aan Lewandowski. De prijs werd vorig jaar niet uitgereikt vanwege de coronapandemie. “Het is een eer om tegen Lewandowski te strijden”, sprak Messi. “Je was vorig jaar de winnaar van de Ballon d'Or en France Football zou je die prijs moeten geven. Je was gewoon een topper, en jij moet de prijs ook in huis hebben.”

“Van dat idee word ik niet echt enthousiast”, zo reageert Lewandowski op de suggestie van Messi. “Ik zou vooral willen dat de woorden van Messi oprecht en beleefd waren, van een geweldige speler. En dat dit geen lege woorden waren.” Lewandowski ging na het Ballon d’Or-gala wél naar huis met de titel Striker of the Year, een prijs die dit jaar plotseling werd geïntroduceerd.