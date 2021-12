‘Tottenham moet in cruciale wedstrijd voor Vitesse diverse spelers missen’

Tottenham Hotspur is getroffen door een corona-uitbraak binnen de club, zo meldt football.london. Maandag hebben een onbekend aantal spelers en stafleden positief getest, terwijl the Spurs donderdag een cruciale Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennes spelen. Ook voor Vitesse wordt dat duel bepalend voor overwintering in het toernooi.

Dinsdag worden alle besmette personen nogmaals getest. Als de corona-uitbraak dan wordt bevestigd, zal Tottenham volgens het lokale medium hard getroffen worden. De regels van de UEFA schrijven voor dat wedstrijden pas uitgesteld mogen worden indien een club minder dan dertien spelers van de A-lijst ter beschikking heeft, of als er geen enkele doelman beschikbaar is. Tottenham voldoet naar verwachting niet aan die criteria, waardoor de wedstrijd tegen Rennes door zal gaan.

Tottenham en Vitesse hebben beide zeven punten verzameld in Groep G en vechten donderdag om de tweede plek. Daarbij kan het doelsaldo van doorslaggevend belang zijn. De Londenaren hebben op dit moment een marge van twee treffers op de Arnhemmers: als Tottenham met 2-0 wint, moet Vitesse met 4-0 winnen om door te gaan. Rennes is al verzekerd van groepswinst, terwijl NS Mura, de tegenstander van Vitesse komende donderdag, onderaan zal eindigen.

Stand in Groep G:

1. Stade Rennes - 11 punten (doelsaldo 10-7: +3)

2. Tottenham Hotspur - 7 punten (doelsaldo 11-8: +3)

3. Vitesse - 7 punten (doelsaldo 9-8: +1)

4. NS Mura - 3 punten (doelsaldo 4-11: -7)