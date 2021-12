Burgemeester Emmen wekt verbazing met denigrerende tweet over Ajax

Maandag, 6 december 2021 om 22:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:32

Eric van Oosterhout heeft maandagavond een opmerkelijke tweet over Ajax geplaatst. De burgemeester van Emmen wenste FC Emmen 'dubbel succes' tegen 'die club uit 020', waarmee hij in dit geval Jong Ajax bedoelde.

"We wensen FC Emmen altijd veel succes op de wedstrijddag, maar tegen die club uit 020 dubbel succes", aldus de burgervader van de Drentse hoofdstad. Leo Oldenburger, commentator bij ESPN, is verbaasd door de tweet. "Serieus burgemeester? Die club uit 020?", vraagt de verslaggever, die geen reactie heeft gekregen.

We wensen @FC_Emmen altijd veel succes op de wedstrijddag, maar tegen die club uit 020 dubbel succes @SV_BF16 . — Eric van Oosterhout (@evoosterhout) December 6, 2021

De succeswens van Van Oosterhout heeft overigens niet geholpen, want Jong Ajax won op De Toekomst met 1-0 van FC Emmen. Dat was te danken aan Youri Regeer, die na rust uit een voorzet van Naci Ünüvar raak volleerde. In de slotfase hield Jay Gorter de Amsterdamse beloften op de been met enkele fraaie reddingen.