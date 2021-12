Jong Ajax boekt knappe zege; Jong PSV maakt absurd eigen doelpunt

Maandag, 6 december 2021 om 22:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:09

Jong Ajax heeft maandagavond in een onderling duel de derde plek van FC Emmen overgenomen. De Amsterdamse beloften boekten dankzij een volley van Youri Regeer een minimale zege: 1-0. Nummer twee Excelsior verkleinde ondertussen de achterstand tot koploper FC Volendam naar één punt door met 0-2 te winnen bij Jong AZ. De Graafschap behaalde mede dankzij een tamelijk absurd eigen doelpunt een overwinning bij Jong PSV: 2-3. ADO Den Haag won voor de vijfde keer op rij, ditmaal van Jong FC Utrecht (1-4).

Jong Ajax - FC Emmen 1-0

Jong Ajax trad aan in een op papier sterke formatie, met daarin Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Mohamed Daramy. FC Emmen deed de eerste doelpoging via Jasin-Amin Assehnoun, die zijn lage schot weggetikt zag worden door Jay Gorter. De beste kans uit de eerste helft was aan de overzijde voor Enric Llansana, die na een passje van Sontje Hansen van dichtbij naast tikte. Na een uur spelen kwam Jong Ajax aan de leiding. Naci Ünüvar slingerde de bal van rechts voor het doel, waarna Youri Regeer hem ineens uit de lucht binnen tikte: 1-0.

Jong PSV - De Graafschap 2-3

De eerste echte kans van de wedstrijd was meteen raak. Het was Jong PSV-verdediger Fedde Leysen die na een half uur binnenkopte uit een vrije trap van Simon Colyn: 1-0. De Graafschap werd op slag van rust geholpen door Ismael Saibari, die de bal vanaf de middellijn keihard in eigen doel schoot: 1-1. De middenvelder wilde terugspelen op doelman Vincent Müller, maar deed dat veel te hard. PSV stelde na rust orde op zaken via Colyn, die na een voorzet van Saibari kon afdrukken: 2-1. De Graafschap kwam een kwartier voor tijd opnieuw terug. Müller redde op een schot van Hicham Acheffay, maar kon niet voorkomen dat Jonathan Opoku in de rebound profiteerde: 2-2. De Graafschap haalde diep in blessuretijd zelfs nog de winst binnen dankzij Jasper Van Heertum, die profiteerde van wanorde in de defensie bij Jong PSV: 2-3.

Jong FC Utrecht - ADO Den Haag 1-4

De bezoekers uit Den Haag zaten na een kwartier spelen al op rozen. In de zesde minuut verdween een schot van de bedrijvige Ricardo Kishna via Gabriël Culhaci in het doel. Met vijftien minuten op de klok werd ADO wederom geholpen door Jong FC Utrecht. Ditmaal werd een knal van Kishna van richting veranderd door de ongelukkige Yuya Ikeshita: 0-2. Kort na rust maakte Thomas Verheijdt al koppend aan alle spanning een einde in Utrecht: 0-3. Eljero Elia leek een kwartier voor tijd al glijdend de vierde treffer aan te tekenen, maar doelman Fabian de Keijzer bracht op het nippertje redding. Amar Catic maakte een minuut later alsnog de 0-4 na een afgemeten voorzet vanaf links. Mohamed Mallahi deed tien minuten voor tijd wat terug namens de thuisploeg, maar zijn doelpunt was slechts voor de statistieken. Het is de eerste keer sinds 2011 dat ADO vijf keer op rij wint, waardoor de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie een feit is na achttien wedstrijden.

Jong AZ - Excelsior 0-2

Excelsior geeft koploper FC Volendam geen duimbreed toe in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdamse club leek nog wel dure punten te verliezen in Alkmaar, maar in de slotfase kwam het alsnog goed voor de formatie van trainer Marinus Dijkhuizen. Marouan Azarkan zag een hoekschop in de 80ste minuut in het doel verdwijnen. AZ-doelman Beau Reus verkeek zich volledig op de inkomende bal en kon zijn inschattingsfout niet meer herstellen. Excelsior moest kort daarna verder met tien spelers na de tweede gele kaart voor Mohamed Taabouni. In blessuretijd stelde Thijs Dallinga de zege van Excelsior veilig met zijn 22ste doelpunt van dit seizoen. De achterstand op Volendam bedraagt derhalve slechts een punt: 39 om 38. Beide titelkandidaten hebben achttien duels gespeeld tot dusver.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 18 11 6 1 21 39 2 Excelsior 18 12 2 4 21 38 3 Jong Ajax 18 11 2 5 13 35 4 FC Emmen 18 10 3 5 13 33 5 De Graafschap 18 10 3 5 9 33 6 ADO Den Haag 18 12 2 4 20 32 7 FC Eindhoven 18 9 2 7 6 29 8 Roda JC Kerkrade 18 7 6 5 9 27 9 NAC Breda 18 7 5 6 8 26 10 FC Den Bosch 18 8 1 9 -11 25 11 VVV-Venlo 18 7 2 9 -3 23 12 MVV Maastricht 18 7 2 9 -16 23 13 Jong PSV 18 6 4 8 -2 22 14 Jong AZ 18 6 3 9 -5 21 15 Jong FC Utrecht 18 5 4 9 -8 19 16 Telstar 18 4 6 8 -17 18 17 Almere City FC 18 4 4 10 -9 16 18 Helmond Sport 18 4 4 10 -13 16 19 TOP Oss 18 3 5 10 -11 14 20 FC Dordrecht 18 2 4 12 -25 10