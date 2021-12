Derksen countert Kraaij: ‘In Engeland zou hij geen een kopgoal maken’

Maandag, 6 december 2021 om 21:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:47

Hans Kraaij junior en Johan Derksen verschillen van mening wat betreft de kopkwaliteiten van Bryan Linssen. De aanvaller van Feyenoord was zondag tegen Fortuna Sittard (5-0) tweemaal trefzeker met een kopbal, wat hem op een lofzang van Kraaij junior in Veronica Inside komt te staan. Derksen echter denkt niet dat Linssen zoveel succes zou hebben met kopballen in een topcompetitie zoals de Premier League. Ook René van der Gijp heeft zo zijn bedenkingen over de topscorer van de Eredivisie.

"Die tweede is echt een waanzinnig goede kopbal", steekt Kraaij junior maandagavond in Veronica Inside de lofzang over Linssen. Van der Gijp tempert echter gelijk de euforie rondom de aanvaller in Rotterdamse dienst. "Er springt gewoon niemand mee (van Fortuna, red.)", geeft de analist mee aan zijn tafelgenoot. Derksen haakt daar vervolgens gelijk op in. "We hebben het er allemaal over dat hij zo goed kan koppen. Ik heb gisteravond (zondagavond, red.) weer naar Match of the Day zitten kijken, in de Engelse competitie zou Linssen geen een kopgoal maken."

"Er is een statistiek van spelers die de laatste vijf jaar met de kop gescoord hebben, bij ESPN. Daar heeft Luuk de Jong, die is al een paar jaar weg, in vijf jaar zeventien kopgoals gemaakt", zo antwoordt Kraaij junior. "En Linssen heeft twintig kopgoals gemaakt, en hij is wel een halve meter kleiner dan De Jong." Derksen blijft desondanks bij zijn mening over Linssen. "Hans, topscorer zijn in Nederland zegt geen reet." Presentator Wilfred Genee werpt vervolgens op dat Linssen ook in de Europa League trefzeker is met kopballen.

"Hij is handig met de kop, maar Wilfred: ik heb keeper Vaessen gezien (van RKC Waalwijk, red.), ik heb al die keepers gezien, ik heb Sonny Stevens (SC Cambuur, red.) gezien", zo maakt Derksen nogmaals duidelijk hoe hij denkt over het niveau van de doelmannen in de Eredivisie. "Maar Linssen is een geweldige kopper, het is geen toeval", zet Kraaij junior zijn mening kracht bij. "In Nederland is het geen toeval, Hans. Maar in Engeland lopen ze hem ondersteboven. En ze komen gewoon boven hem uit", zo besluit Derksen.