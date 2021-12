Derksen niet geïmponeerd door ‘toptalent’ Feyenoord: ‘Geen grote speler’

Maandag, 6 december 2021 om 21:20 • Jeroen van Poppel

Johan Derksen tempert de stemming rond Luis Sinisterra. De 22-jarige linksbuiten van Feyenoord wordt de laatste weken veelvuldig gecomplimenteerd, maar Derksen vindt de Colombiaan 'geen grote speler'. "We zijn tegenwoordig zo snel met voetballers toptalenten te noemen", aldus Derksen in Veronica Inside.

Sinisterra kon Derksen ook afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (5-0 winst) niet overtuigen. "Ik heb tegen Fortuna eens heel erg op Sinisterra zitten letten, maar die doet ook een hele hoop verkeerd, hoor", stelt de analist. "Af en toe weleens iets leuks, maar dat is geen echt grote speler hoor. Ik vind het wel meevallen, alles moet met zijn rechtervoet. Met links kan hij helemaal niks. Hij ontloopt zijn linkerbeen, dus als verdediger weet je altijd waar hij naartoe gaat."

René van der Gijp weet dat het voor de marktwaarde van Sinisterra goed zou zijn als hij een basisplaats heeft bij Colombia. "Maar hij heeft wel de pech dat bij FC Porto een linksbuiten speelt (Luis Díaz, red.), die is echt zó goed", weet Van der Gijp. "Die is zo godvergeten goed, die zag ik laatst spelen. Die speelt Sinisterra er niet een-twee-drie uit, daar moet hij mee uitkijken."

Ook Fredrik Aursnes, ploeggenoot van Sinisterra, komt ter sprake in de talkshow. De middenvelder kwam afgelopen zomer voor minder dan een miljoen euro uit Noorwegen en heeft al sinds eind oktober een basisplaats. "Die jongen was al een balafpakker, maar je ziet hem nu ook ballen opeisen zonder te praten", zegt Hans Kraaij junior. "De centrumverdedigers geven hem ook steeds vaker de bal. Ik heb de indruk dat het een beetje - en misschien chargeer ik - de nieuwe Wim Jansen is."

Derksen is echter minder onder de indruk van Aursnes. "Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Ik vind dat hij blij mag zijn dat hij mee mag doen. Ik vind het een uitermate saaie, nietszeggende voetballer. Trainers vinden dat altijd nuttige spelers."