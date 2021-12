Bondscoach Hongarije: Chelsea heeft eerste winteraankoop binnen

Maandag, 6 december 2021 om 20:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:42

Chelsea haalt in januari Attila Szalai binnen, zo claimt Marco Rossi tegenover Calciomercato. Volgens de bondscoach van Hongarije, die Szalai in die hoedanigheid onder zijn hoede heeft, is de overgang van de 23-jarige centrumverdediger van Fenerbahçe 'een uitgemaakte zaak'.

Szalai staat bekend als een van de grootste talenten op zijn positie. De 23-voudig Hongaars international wordt al weken in verband gebracht met onder meer Chelsea, Sevilla en Atlético Madrid. Volgens Rossi heeft Chelsea de strijd om de mandekker dus al gewonnen. De verwachting van diverse internationale media is dat er ongeveer 23 miljoen euro aan Fenerbahçe zal moeten worden betaald om Szalai in januari in te lijven.

Rossi werd door het Italiaanse Calciomercato gevraagd welke speler uit het Hongaarse elftal iets zou toevoegen aan de Serie A. "Attila Szalai zou dat zeker kunnen, maar ik denk dat hij naar Chelsea gaat", aldus de bondscoach van Hongarije. "Het is duidelijk dat hij ook gevolgd wordt door clubs uit Spanje, maar blijkbaar is zijn overgang naar Chelsea een uitgemaakte zaak. Maar hij zou het ook fantastisch kunnen doen in het Italiaanse voetbal."

Szalai werd door Fenerbahçe ontdekt in de Cypriotische competitie. De Turkse topclub betaalde in januari van dit jaar slechts twee miljoen euro om de Hongaar weg te halen bij Apollon en gaat dus een fraaie transferwinst boeken. Szalai heeft inmiddels 43 duels voor Fenerbahçe op zijn naam staan, waarin hij 3 goals en 2 assists produceerde. De achterhoedespeler is de aanvoerder van het Hongaarse elftal en stond afgelopen zomer dan ook in alle drie de EK-wedstrijden van zijn land in de basis.

Het is niet onlogisch dat Chelsea op zoek is naar een nieuwe centrumverdediger. De Londenaren raken Antonio Rüdiger vrijwel zeker kwijt, omdat de onderhandelingen met de Duitse mandekker over contractverlenging zijn gestaakt. Rüdiger gaat volgens Goal een transfervrije overstap naar Real Madrid maken. Verder lopen bij Chelsea ook de contracten van Andreas Christensen en César Azpilicueta af. Het is nog onduidelijk of de verdedigers gaan bijtekenen.