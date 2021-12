Schmidt wijst RB Leipzig af maar legt duidelijke eis neer bij PSV

Maandag, 6 december 2021 om 17:13 • Jeroen van Poppel

Roger Schmidt maakt dit seizoen af bij PSV, zo heeft de trainer volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International besloten. RB Leipzig benaderde Schmidt de afgelopen dagen, maar de Duitser wil niet tussentijds weg uit Eindhoven. Schmidt zal in ieder geval zijn contract bij PSV, dat tot medio 2022 loopt, uitdienen. Als de Eindhovenaren dat willen verlengen, zal Schmidt een harde eis over meer investeringen doen, zo klinkt het.

Schmidt had bij Leipzig de opvolger kunnen worden van de ontslagen Jesse Marsch, maar blijft PSV dus trouw. Dat is goed nieuws voor de Eindhovenaren, die al enige tijd oriënterende gesprekken voeren met de coach over een nieuw contract. Volgens Voetbal International zal de beslissing of PSV daadwerkelijk door wil met Schmidt pas in de winterstop worden genomen. Mocht dat gebeuren, dan zullen de Noord-Brabanders de oefenmeester eerst nog moeten overtuigen van een langer verblijf.

Afgelopen zomer verkocht PSV met Denzel Dumfries en Donyell Malen twee van zijn sterspelers. In totaal werd er meer dan vijftig miljoen euro aan verkochte spelers binnengehaald, terwijl er slechts voor zes miljoen euro werd geherinvesteerd in de selectie. PSV toont naar buiten uit de ambitie om Ajax aan te vallen, maar zet dat in de ogen van Schmidt niet volledig om in financiële daden. De oefenmeester zei al meerdere keren publiekelijk dat de kans dat Ajax kampioen wordt ongeveer 80/20 in het voordeel van de Amsterdammers is.

PSV haalde in het voorjaar een investering van rond de vijftig miljoen euro op, met de toezegging dat een deel daarvan in de spelersselectie zou worden gestopt. Schmidt heeft daar nog weinig van gemerkt en hoopt dat PSV in de volgende transferzomer wél fors wil investeren. Als het aan de Duitser ligt zet de club vol in op toptalenten tussen de 19 en 23 jaar: spelers die zich al hebben getoond op het hoogste niveau en die zich onder de vleugels van Schmidt kunnen doorontwikkelen tot toppers.