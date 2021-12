John van den Brom ontslagen als trainer van KRC Genk

Maandag, 6 december 2021 om 16:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:37

John van den Brom is ontslagen als trainer van KRC Genk, zo heeft de Belgische club maandag bekendgemaakt via de officiële wegen. De Nederlander presteerde uiterst wisselvallig en wordt door de clubleiding verantwoordelijk gehouden voor de neerwaartse spiraal. Genk wist de laatste zeven officiële duels niet te winnen en staat op een teleurstellende achtste plaats in de Pro League.

"De clubleiding heeft deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelers en met de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken", valt te lezen in een verklaring van de club. "Wij bedanken John voor wat hij voor de club heeft betekend en wensen hem alle succes in de toekomst." Voorlopig worden de honneurs bij Genk waargenomen door assistent-trainers Glen Riddersholm en Domenico Olivieri. Genk hoopt donderdag tegen Rapid Wien overwintering in de Europa League af te dwingen. Dan moet het wel voorbij nummer twee Dinamo Zagreb, dat twee punten meer heeft.

Voor aanvang van het duel met KV Mechelen (1-1) van zondag wist Van den Brom al dat hij in een lastige situatie zat. "Of ik een gevoel van do or die heb? Ja, maar dat kan bijna niet anders", zei hij tijdens de persconferentie in aanloop die wedstrijd. "We hebben onszelf in deze situatie gebracht. Het is aan ons om hier samen uit te komen." De laatste zege van Genk in een officiële wedstrijd dateert van 31 oktober, toen op bezoek bij Zulte Waregem een 2-6 overwinning werd geboekt. Daarna bleef de club zeven wedstrijden op rij ongeslagen (4 remises, 3 nederlagen). Tussentijds werd de vriendschappelijke wedstrijd tegen OH Leuven (0-2) wel winnend afgesloten.

Van den Brom tekende in november 2020 een vijfjarig contract bij Genk. Hij volgde destijds de Deen Jess Thorup op en behaalde in de beginfase goede resultaten met de Belgische club. Zo won hij de Croky Cup en eindigde hij in de competitie met Genk als tweede tijdens de play-offs. Uiteindelijk eindigde Genk op gelijke hoogte met landskampioen Club Brugge. In de play-offs ging de stand in de reguliere competitie echter voor het onderlinge resultaat of het doelsaldo. Eerder was Van den Brom als trainer actief bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht, AZ en Utrecht. Met Anderlecht pakte hij in 2013 de Belgische landstitel.

Dennis Haar, die als assistent-trainer van Van den Brom werkzaam was bij Genk, werd in oktober al ontslagen. De club noemde destijds geen reden voor het vertrek van de man die bij FC Utrecht en AZ ook al met Van den Brom samenwerkte. Van den Brom en Haar stapten in november vorig jaar verrassend genoeg gedurende het seizoen op bij Utrecht, dat zijn medewerking verleende aan een vroegtijdig vertrek van het trainersduo. Ook in Utrecht wist Van den Brom niet te overtuigen, al behaalde hij wel de bekerfinale tegen Feyenoord. Deze vond door de coronamaatregelen echter geen doorgang.