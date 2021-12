Dusan Tadic groot vraagteken voor duel met Sporting Portugal

Maandag, 6 december 2021 om 16:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:43

Ajax moet het dinsdagavond tegen Sporting Portugal vermoedelijk stellen zonder Dusan Tadic, zo vertelde Erik ten Hag maandag tijdens de persconferentie. De aanvoerder kampt met rugklachten sinds de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Ten Hag wilde niet prijsgeven of de aanvaller wordt gespaard tijdens de laatste groepswedstrijd in de Champions League. Ook liet hij niets los over zijn keuze onder de lat.

Ajax moet het dinsdagavond zonder de langdurig geblesseerden Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber doen. Achter de naam van Tadic staat een groot vraagteken. "Hij kampt met rugklachten sinds de wedstrijd op kunstgras bij Heracles Almelo", lichtte Ten Hag de blessure van zijn captain toe." Ten Hag wilde geen antwoord geven op de vraag of André Onana opnieuw onder de lat staat. De Kameroener maakte twee weken geleden tegen Besiktas (1-2) zijn rentree onder de lat na een dopingschorsing. "Dat zullen jullie morgen zien", aldus Ten Hag over zijn keuze onder de lat.

"We zullen wel weer wat gaan wisselen, maar niet zo rigoureus als tegen Besiktas", ging Ten Hag verder. Bij Ajax is Jurriën Timber de enige speler die op scherp staat. De verdediger is bij een gele kaart tegen Sporting Portugal geschorst voor de achtste finale. Ten Hag wilde niet zeggen of hij Timber op de bank posteert. "Als ik daar antwoord op geef, weet je ook wat ik morgen ga doen. Dus dat ga ik niet doen. Ik ben mij zeer bewust van het feit of spelers op scherp staan."