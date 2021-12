Ten Hag sluit winters vertrek uit: ‘Als het aan mij ligt gaat hij niet weg’

Erik ten Hag heeft uitgesloten dat Antony komende winter vertrekt bij Ajax. De buitenspeler maakt een uitstekende ontwikkeling door en heeft zich in de kijker gespeeld bij clubs uit het buitenland, maar als het aan de trainer van de Amsterdammers ligt vertrekt de buitenspeler niet, zo vertelde hij maandagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Sporting Portugal. Ten Hag moet Dusan Tadic waarschijnlijk missen tijdens de laatste poulewedstrijd. De aanvoerder kampt met rugklachten.

Ajax moet het dinsdagavond zonder de langdurig geblesseerden Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber doen. Achter de naam van Tadic staat een groot vraagteken, zo bleek tijdens de persconferentie. "Hij kampt met rugklachten sinds de wedstrijd op kunstgras bij Heracles Almelo", lichtte Ten Hag de blessure van zijn captain toe." Ten Hag wilde geen antwoord geven op de vraag of André Onana opnieuw onder de lat staat. De Kameroener maakte twee weken geleden tegen Besiktas (1-2) zijn rentree onder de lat na een dopingschorsing. "Dat zullen jullie morgen zien", aldus Ten Hag over zijn keuze onder de lat.

Ten Hag sprak de aanwezige pers toe met Antony, voor wie hij lovende woorden over had. "Hij is een buitengewoon talent, vooral ook in het creëren van mogelijkheden", aldus de Ajax-trainer. "Hij heeft zeer veel techniek. Met name zijn dribbeltechniek springt in het oog. Daarmee weet hij voor heel veel problemen te zorgen bij tegenstanders. Hij is in de dribbels, maar ook zonder bal met zijn snelheid, heel moeilijk af te stoppen voor de verdediging. Ik denk dat ze altijd wel twee man op hem moeten zetten, alleen daarmee creëert Antony al ruimte."

Als het aan Ten Hag ligt, blijft Antony zeker tot het einde van het seizoen binnenboord. "Of een vertrek onbespreekbaar is in de winterstop? Ja, als het aan mij ligt gaat hij niet weg. In grote wedstrijden ziet hij zijn uitdaging, dan kan hij vaak buitengewoon uitblinken. Dan staat hij op scherp en maakt hij ook vaak het verschil." Antony moest de wedstrijden tegen Besiktas en Sparta Rotterdam laten schieten vanwege lichte pijntjes, maar maakt tegen Sporting Portugal gewoon deel uit van de selectie. De kans bestaat zelfs dat Ajax met een volledige Braziliaanse voorhoede in actie komt, daar Tadic mogelijk afwezig is en ook David Neres en Danilo dinsdagavond bij de selectie zitten.

Ook reageerde Ten Hag op de uitspraken van Nicolás Tagliafico. De Argentijn gaf zaterdag voor de camera van de NOS aan dat als hij trainer van Ajax was geweest, hij meer met de wisselspelers zou spreken. “Ik voel me absoluut niet aangesproken, want ik praat heel veel met mijn spelers. Ik praat ook met de wisselspelers, niet alleen met Tagliafico. Al denk ik wel dat hij heel volwassen is, hij is op en top professional. Hij kent zijn positie. Elke dag traint hij keihard en als de ploeg hem nodig heeft, dan staat hij er. Andere spelers hebben zulke gesprekken nog veel meer nodig, dat zijn jongere spelers die het ook niet altijd begrijpen. Die je zeker ook weleens moet motiveren en ook weleens uit het putje moet halen, maar daar steek ik zeker ook veel energie in.”