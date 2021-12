Standard Luik neemt harde maatregelen na wangedrag van eigen fans

Maandag, 6 december 2021 om 14:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:31

Standard Luik betreurt en veroordeelt de incidenten die afgelopen zondag hebben plaatsgevonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi (0-3), zo maakt de club bekend middels een statement op de eigen clubkanalen. De Waalse derby werd enkele minuten voor het einde van de officiële speeltijd definitief gestaakt, nadat het duel daarvoor al meerdere keren was stilgelegd door scheidsrechter Nicolas Laforge. Supporters gooiden met vuurwerk en betraden het veld, om vervolgens gang te maken richting het vak met de meegereisde Charleroi-fans.

Gedurende het duel tussen Standard Luik en Charleroi werd het spel enkele keren onderbroken, nadat thuissupporters vuurwerk op het veld gooiden. Ook werd er een veldbestormer gepakt door de beveiliging. Na 88 minuten spelen keek de thuisploeg tegen een pijnlijke 0-3 achterstand aan, waarna het opnieuw mis ging. Het thuispubliek uitte zijn onvrede met een nieuwe lading rookbommen, waarop arbiter Laforge besloot de wedstrijd definitief te staken. Supporters van Standard bestormden hierop woedend het veld en zochten de Charleroi-aanhang op. De politie werd uiteindelijk genoodzaakt om in te grijpen.

Ook de supporters van Standard zijn nu op het veld en gaan richting het uitvak van Charleroi. pic.twitter.com/pQMNReVPbT — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) December 5, 2021

Standard maakt vooralsnog een teleurstellend seizoen in de Jupiler Pro League door. Momenteel bezetten les Rouches de dertiende plaats met twintig punten uit zeventien duels. “We begrijpen heel goed dat er onvrede is bij onze supporters omtrent de huidige sportieve situatie, maar we kunnen niet tolereren dat een minderheid ver over de schreef gaat en illegale handelingen pleegt in en rond ons stadion zoals dit gisterenavond het geval was”, schrijft de club in een reactie. “Hierdoor werd de fysieke integriteit van andere personen in gevaar gebracht. Een voetbalstadion moet een plaats blijven waar de wetten worden nageleefd en waar de aanwezige mensen veilig zijn.”

Vanwege de ongeregeldheden heeft Standard enkele maatregelen getroffen. Een deel van de tribune wordt gesloten en er worden geen tickets meer verkocht voor de eerstvolgende thuiswedstrijden. Bovendien mogen de sfeergroepen van Standard geen tickets meer kopen voor uitduels. Eerder op de dag ging het ook al mis bij het het duel tussen Beerschot en Antwerp. Tijdens het duel in Antwerpen rende een supporter van Beerschot in de tweede helft het veld op en slingerde een fakkel richting het uitvak. Scheidsrechter Lothar D’Hondt legde de wedstrijd wel stil, maar besloot deze vervolgens na een korte onderbreking alsnog uit te laten spelen. Royal Antwerp stond toen al met 0-1 voor en hield die voorsprong vast.

De Belgische Jupiler Pro League riep de clubs naar aanleiding van de ongeregeldheden op om snel actie te ondernemen. "Dat er fans zijn die geen gehoor geven aan de oproepen van ons en hun clubs, is onbegrijpelijk”, meldde de competitie in een statement. Diverse media spraken van een 'zwarte zondag'. Als het aan viroloog Marc van Ranst ligt, is er voorlopig geen publiek welkom in de voetbalstadions in België. “In Nederland laat men momenteel de wedstrijden achter gesloten deuren spelen (terwijl ze betere coronacijfers hebben)”, doelt hij op Twitter op de coronabesmettingen. “In België hadden de voetbalsupporters de kans om te tonen dat het wel op een veilige manier kon. En ze scoorden een own-goal.”