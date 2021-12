‘Angstige’ medewerkers Sparta willen onafhankelijk onderzoek naar onrust

Maandag, 6 december 2021 om 13:01 • Laatste update: 13:04

Een aantal medewerkers van Sparta wil dat de club op korte termijn door een onafhankelijke partij onder handen wordt genomen om een einde te maken aan de bestuurlijke onrust, meldt RTV Rijnmond. Bij de Rotterdamse club is het onlangs tot een clash gekomen tussen algemeen directeur Manfred Laros en technisch directeur Henk van Stee, waarbij laatstgenoemde inmiddels ziek thuis zit.

De situatie tussen Van Stee en Laros escaleerde maandag. Laros zou zich storen aan het feit dat Van Stee publiekelijk over bedragen spreekt in de media. Van Stee is juist van mening dat Laros meer financiële risico’s zou mogen nemen voor versterkingen. Sparta staat momenteel met tien punten uit vijftien duels op de zestiende plaats in de Eredivisie. Van de vijftien duels wist de club er slechts twee te winnen. Van Stee zou van oordeel zijn dat de huidige situatie voorkomen had kunnen worden als hij in de zomer eerder de markt op had gemogen met de transfermiljoenen voor Abdou Harroui, die op dat moment aanstaande waren.

Wie de medewerkers van Sparta zijn die om een onafhankelijk onderzoek hebben gevraagd is niet bekend. Volgens de regionale omroep zijn de namen bekend bij de redactie. Het zou onder meer gaan om een groepje jeugdtrainers. "Uit angst voor represailles geven zij anoniem tekst en uitleg. Voor deze groep, die uit meer dan twintig werknemers van de Kasteelclub bestaat, is de maat vol", schrijft RTV Rijnmond. Van Stee werd in eerste instantie aangesteld voor het technische beleid rond het eerste elftal, maar bemoeide zich steeds vaker met de jeugdopleiding. Dat zou onder de groep jeugdtrainers tot een 'zeer beklemmende situatie hebben geleid waarbij angst overheerste'.

Jeugdtrainers die geen klik hadden met Van Stee vreesden lange tijd voor hun baan, zo klinkt het. De macht die de technisch directeur uitbreidde leidde al eerder tot een aantal ontslagen. "Er moesten mensen voor wijken, zoals twee maanden geleden toen hoofd jeugdopleiding Dolf Roks aan de kant werd gezet", zegt een van de medewerkers. "Iets wat voor niemand binnen de club een verrassing was, want Van Stee maakte er nooit een geheim van dat hij niet tevreden was over hem. Ook de naam van Roks’ opvolger liet hij regelmatig vallen, nog voor de Zeeuw de wacht was aangezegd."

Van Stee laat in een reactie weten niet verrast te zijn door de kritiek op zijn functioneren. "Alles wat ik doe is in het belang van de club", aldus de technische man. "Ik heb niets te verbergen. Als de club wordt doorgelicht, dan wel met naam en toenaam en niemand anoniem. Met open vizier. Want dan komen de feiten boven water en zullen jullie zien dat ik gelijk heb. Ik zeg niet dat ik nooit fouten maak, maar ik heb maar één doel: zorgen dat Sparta een Eredivisie-club blijft. En als daar dan bijvoorbeeld een hoofdjeugdopleiding voor moet wijken, omdat ik vind dat de opleiding te weinig rendement haalt is, dat toch mijn goed recht als eindverantwoordelijke?"