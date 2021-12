Duitse politie start strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken Jude Bellingham

Maandag, 6 december 2021 om 12:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:12

De Duitse politie gaat een strafrechtelijk onderzoek starten naar de uitspraken van Jude Bellingham, zo heeft een woordvoerder bevestigd tegenover Sky Deutschland. De middenvelder van Borussia Dortmund liet zich na afloop van de verloren topper tegen Bayern München (2-3) in negatieve zin uit over scheidsrechter Felix Zwayer, die hij confronteerde met een verleden als matchfixer. Verwacht wordt dat de autoriteiten in de loop van deze week met een uitspraak komen.

Bellingham was woedend over de strafschop die Bayern uiteindelijk de overwinning bezorgde in Dortmund. Bij een 2-2 stand kreeg Mats Hummels de bal ongelukkig tegen de arm in een kopduel, waarna Zwayer een penalty aan Bayern gaf. "Wat verwacht je anders, als je de grootste wedstrijd van Duitsland geeft aan iemand die eerder aan matchfixing deed?", reageerde Bellingham voor de camera van Viaplay. Zondag werd al bekend dat DFB-waarnemer Marco Haase aangifte had gedaan tegen Bellingham.

BILD schrijft dat de aanklagers de komende dagen gaan onderzoeken of Bellingham kan worden vervolgd voor beleidigung, nachrede und verleumdung, wat zich laat vertalen als belediging, smaad en laster. Bellingham doelde met zijn uitspraken op een matchfixingzaak uit 2005 waar Zwayer bij betrokken was. Laatstgenoemde nam destijds een steekpenning van driehonderd euro aan om er als grensrechter voor te zorgen dat 2. Bundesliga-club Wuppertaler SV niet zou verliezen. Zwayer werd door de Duitse voetbalbond voor zes maanden uitgesloten. De schorsing werd aanvankelijk geheim gehouden, maar kwam jaren later alsnog naar buiten dankzij de Duitse krant Die Zeit.

Bellingham moet met zijn uitspraken vrezen voor strafrechtelijke vervolging. Anton Nachreiner heeft aan SID laten weten dat de tuchtcommissie van de DFB eveneens een onderzoek zal instellen naar de uitspraken van de achttienjarige middenvelder. “Zijn uitspraak is niet verkeerd, al hoeft hij het niet te zeggen”, zo verdedigt Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund, Bellingham. “Dit komt voort uit emoties. Jude heeft niemand beledigd, hij heeft alleen een feit genoemd. Ik kan me niet voorstellen dat dit nadelige gevolgen voor hem heeft.”