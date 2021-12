‘Exceptional offer’ moet Botman naar de Premier League leiden

Maandag, 6 december 2021 om 11:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:00

Newcastle United heeft van Sven Botman zijn voornaamste transferdoelwit gemaakt, zo meldt The Athletic. De centrumverdediger van Lille OSC wordt gezien als exceptional offer en moet de degradatiekandidaat deze winter al van meer defensieve zekerheid voorzien. Eerder werd de naam van Botman al nadrukkelijk in verband gebracht met Liverpool, maar die transfer kwam nooit van de grond. Botman beschikt bij Lille over een contract tot 2025, waardoor Newcastle met een flink bedrag over de brug zal moeten komen.

Sinds the Magpies door een overname in handen zijn gevallen van steenrijke eigenaren, wordt de club in verband gebracht met sterspelers als Phillipe Coutinho, Timo Werner en Niklas Süle. Daar is nu ook de naam van Botman aan toegevoegd. Volgens de doorgaans hoog aangeschreven Athletic-journalist David Ornstein wordt Botman door Newcastle United gezien als als een van de meest veelbelovende jonge centrale verdedigers in Europa en wil de Premier League-club een poging wagen om de Nederlandse mandekker in januari in te lijven.Les Dogues willen hun verdediger liever pas in de zomer verkopen, maar als er in januari een 'exceptional offer' wordt gedaan, zijn ze bereid om over een mogelijke transfer te praten.

The Athletic suggereert dat een bod van circa 47 miljoen euro voldoende zou kunnen zijn voor Newcastle United om Botman naar het noordoosten van Engeland te halen. De club moest dit seizoen in 15 competitiewedstrijden al 30 tegentreffers slikken en is naarstig op zoek naar een defensieve leider die de ploeg in januari kan versterken. Afgelopen zaterdag boekte Newcastle United tegen Burnley pas zijn eerste competitiezege van het seizoen. Met tien punten uit vijftien duels staat de ploeg van trainer Eddie Howe momenteel negentiende in de Premier League.

Botman maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar Lille en werd direct een vaste waarde bij de Franse club, die vorig seizoen verrassend kampioen van de Ligue 1 werd. Dit seizoen vallen de prestaties met een elfde plaats vooralsnog tegen. De verdediger maakte afgelopen week tegen Stade Rennes (1-2) na bijna twee maanden afwezigheid zijn rentree. Botman lag er enige tijd uit met een dijbeenblessure, die hij in oktober opliep tijdens een duel van Jong Oranje.