TOTO's tips: Zorgt Ajax tegen Barendrecht voor een monsterscore?

Dinsdag, 14 december 2021 om 17:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 17:07

December is traditioneel een drukke voetbalmaand: de laatste Eredivisieduels van het kalenderjaar, de ontknoping van de wedstrijden in de groepsfase van de Champions League, Europa League en Conference League en natuurlijk ook het TOTO KNVB-Bekertoernooi! Deze week staan er in de tweede ronde van de beker zestien wedstrijden op het programma. Samen met TOTO blikken wij vooruit op een paar van die affiches!

Hét affiche van deze bekerronde is de kraker tussen FC Twente en Feyenoord. De ploegen van Ron Jans en Arne Slot staan uiteraard in de bovenste regionen van de Eredivisie en treffen elkaar voor de vijfde keer in de geschiedenis van de TOTO KNVB-beker. De balans over die vijf duels valt uit in het voordeel van de Tukkers, al werd de laatste ontmoeting, de halve finale in het seizoen 2009/10, verloren door de ploeg uit Enschede (2-1 in De Kuip). FC Twente heeft het de afgelopen seizoenen sowieso lastig in bekerduels met Eredivisionisten: slechts één van die laatste zeven ontmoetingen werd binnen 90 minuten gewonnen. Feyenoord is daarentegen een echte cupfighter: sinds het seizoen 2015/16 won de Rotterdamse ploeg 24 van de 27 wedstrijden in de beker, tenminste vijf meer dan iedere andere ploeg.

Liefhebbers van doelpunten kunnen het beste gaan zitten voor het duel tussen Ajax en BVV Barendrecht. De Amsterdamse club scoorde in de afgelopen vijf edities van het bekertoernooi vaker dan iedere andere ploeg en Ajax was in die periode gemiddeld goed voor 3,3 treffers per wedstrijd (70 in 21 duels). Tegen amateurploegen is dat gemiddelde nóg beter: alle 28 bekerontmoetingen met amateurs werden gewonnen, terwijl Ajax in die duels zelfs 5,4 keer per 90 minuten tot scoren kwam (151 goals in totaal). Barendrecht zal hopen dat trainer Erik ten Hag niet zal aantreden met zijn sterkste elf, want aanvoerder Dusan Tadic was in zijn laatste tien bekerduels direct betrokken bij tien goals (vijf goals, vijf assists), terwijl geen speler sinds de jaargang 2016/17 vaker scoorde in de TOTO KNVB-beker dan Steven Berghuis (11 keer, net als Oussama Idrissi).

Het mooie van een bekertoernooi waarin ook amateurploegen actief zijn is natuurlijk dat er altijd een kans is op een klassieke bekerstunt. Maar liefst acht amateurteams hebben zich weten te plaatsen voor de tweede ronde en afgezien van de confrontatie tussen Achilles Veen en DVS ’33 gaan zij allemaal de strijd aan met een tegenstander uit het betaald voetbal. Voor de grootste kans op een verrassing kijken we dinsdagavond naar Velsen-Zuid: Telstar neemt het dan op tegen Spakenburg. De Blauwen wonnen in de eerste ronde al met overtuigende cijfers van FC Dordrecht (3-0) en hopen nu ook de volgende ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie te kunnen verschalken. Daarmee zou het de eerste amateurploeg worden die twee bekerduels op rij weet te winnen van een team uit het betaald voetbal sinds AFC in het seizoen 2018/19. Die club wist toentertijd ook te winnen van Telstar. Wat ook in het voordeel spreekt van Spakenburg: van alle amateurteams die nu nog actief zijn in de TOTO KNVB-beker schakelde Spakenburg het vaakst een Eredivisie- of Eerste Divisie-ploeg uit (zeven keer).

Let op: speel bewust, 18+