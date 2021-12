TOTO's tips: Neemt Sébastien Haller het prachtige record van Haaland over?

Maandag, 6 december 2021 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:22

De laatste speelronde van de Champions League-groepsfase staat voor de deur en Ajax is al zeker van overwintering. De tegenstander van komende dinsdag, Sporting Portugal, is daarnaast al zeker van de tweede plaats. Medio september wervelde Ajax in Lissabon en versloeg het de Portugezen met maar liefst 1-5, mede door vier goals van Sébastien Haller. Sporting zal gebrand zijn op revanche en heeft niks te verliezen, terwijl Ajax voor het eerst in de historie achttien punten in de Champions League kan halen. We blikken samen met TOTO vooruit op de wedstrijd tussen Ajax en Sporting.

In de voorgaande drie ontmoetingen tussen Ajax en Sporting werden vijftien doelpunten gemaakt, een gemiddelde van vijf goals per wedstrijd. Tel daarbij op dat Ajax dit seizoen na Bayern München (19) en Manchester City (17) de meeste Champions League-doelpunten maakte (16) en dat alleen Manchester City meer balcontacten in de vijandelijke zestien noteerde in deze campagne (221) dan Ajax (205), en het lijkt duidelijk dat er dinsdag doelpunten gaan vallen in Amsterdam. Voor Sporting is de druk er ook af, zij zijn namelijk al zeker van de tweede plaats in de groep. Zowel Ajax als Sporting behaalde nog nooit een clean sheet tegen de ander, dus alle ingrediënten voor een open wedstrijd met veel goals over en weer lijken aanwezig.

Ajax is al zeker van groepswinst, maar dat betekent niet dat ze de teugels zullen laten vieren. Erik ten Hag jaagt records na met zijn ploeg, die de eerste Nederlandse equipe kan worden die alle groepswedstrijden in één Champions League-toernooi weet te winnen. Eén keer eerder behaalde Ajax zestien punten in de groepsfase, in het toernooi van 1995/96. Momenteel staan Liverpool en Bayern München ook op vijftien uit vijf, en dus kunnen in de komende speelronde drie teams zich aansluiten bij de elite teams die ooit achttien punten behaalden in de groepsfase. In de gehele Champions League-historie gebeurde dat in totaal zeven keer eerder, een rijtje waarin Ajax en Ten Hag zich maar wat graag zullen willen terugvinden.

Haller is samen met Robert Lewandowski de topscorer van de Champions League 2021/22. Zowel de Ajax- als Bayern München-spits scoorde negen keer, vaker dan 19 van de 32 deelnemende ploegen. Voor Haller is het zijn eerste Champions League-deelname, waarin hij record na record aan diggelen schiet. En ook het volgende record zal hij op zijn naam willen zetten: dat van de speler die de minste Champions League-wedstrijden nodig heeft om qua goals tot in de dubbele cijfers te komen. Een record wat nu nog op naam staat van de Noorse superspits Erling Haaland, die daar zeven Champions League-duels voor nodig had. Haller scoorde in Lissabon vier keer tegen Sporting en weet hij dat dinsdag weer één keer te doen, dan wordt de Ajacied de eerste speler ooit in de Champions League-historie die trefzeker is in al zijn eerste zes wedstrijden in het toernooi.

