‘Veerman heeft exceptionele kwaliteiten, dat zie ik zelfs Frenkie niet doen’

Maandag, 6 december 2021 om 10:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:36

Joey Veerman nam sc Heerenveen afgelopen weekend maar weer eens bij de hand. De middenvelder zorgde met een zeldzame bevlieging voor het enige hoogtepunt van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (0-1) en hielp zijn ploeg daarmee aan een zwaarbevochten zege. Hans Westerhof, die in het verleden onder meer als trainer bij Ajax, PSV en FC Groningen werkzaam was, trekt in het Algemeen Dagblad de vergelijking met Frenkie de Jong.

Westerhof zag een oersaai duel op Erve Asito. "Dit was typisch zo'n rechterrijtje-wedstrijd", zegt de voormalig trainer in een korte terugblik. "Goede wil van beide kanten, maar geen hoog niveau. Op één speler na dan", doelt de oud-trainer op Joey Veerman. "Hij heeft exceptionele kwaliteiten. Hoe hij een bal over vijftig meter geeft, dat is gewoon aaien en dat zie ik zelfs Frenkie de Jong niet op die manier doen. Zaterdag was hij de uitblinker, maar ik vind dat hij niet het onderste uit de kan haalt. De topclubs die zaterdag gekeken hebben, zien ook dat hij geen gedreven indruk maakt en moppert op medespelers. Hij zal meer dynamiek moeten tonen."

Vooralsnog kan het spel van de Friese ploeg Westerhof nog niet bekoren. Heerenveen kent een wisselvallig seizoen, al bleef de ploeg van trainer Johnny Jansen in de laatste vier duels in de Eredivisie wel ongeslagen (twee zeges, twee gelijke spelen). "Wat me zorgen baart, is dat er niet veel spelers lopen die een hoge transferwaarde vertegenwoordigen, zoals dat jaren wel het geval was. Ik zie buiten Joey niemand die een hoog bedrag moet opleveren." Joey Veerman was afgelopen zomer naarstig op zoek naar een transfer, maar zag zijn werkgever toen een dusdanig hoge transfersom vragen dat het niet tot een vertrek kwam.

Westerhof trad na zijn loopbaan als trainer in dienst bij Heerenveen als commissaris van de club. In december 2018 maakte hij zijn vertrek bekend toen bekend werd dat het stichtingsbestuur het vertrouwen in de Raad van Commissarissen had opgezegd. De ervaren voetbalman bezat de portefeuille technische zaken, maar toonde zich solidair aan rvc-voorzitter Jorrit Jorritsma en Gerard Kremer (portefeuille commercie), die in een eerder stadium te horen kregen dat er geen vertrouwen meer was.