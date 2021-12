Allegri over gênante woordenwisseling met Morata: ‘Je moet je mond houden!’

Maandag, 6 december 2021 om 09:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:01

Álvaro Morata zal de westrijd van zondagavond tussen Juventus en Genoa (2-0) vermoedelijk zo snel mogelijk willen vergeten. De spits maakte een gefrustreerde indruk, kwam niet tot scoren en werd na een gele kaart gewissel door Massimiliano Allegri. Wat volgde was een gênante verbale discussie langs de zijlijn tussen de trainer van Juventus en zijn aanvalsleider. Morata vroeg om tekst en uitleg over de wissel, waarna Allegri zei dat hij beter zijn mond kon houden.

Morata was in de tweede helft tot twee keer dichtbij een treffer, maar vond beide keren Salvatore Sirigu op zijn weg. Eerst schoot hij een rebound op een kopbal van Matthijs de Ligt in de handen bij de goalie, waarna hij ook oog in oog met de doelman van Genoa faalde. Ook in de tweede helft lukte het de Spanjaard ondanks enkele goede kansen niet om tot scoren te komen. Toen hij vervolgens twintig minuten voor tijd een onnodige gele kaart pakte, besloot Allegri hem naar de kant te halen voor Moise Kean. Tot frustratie van Morata.

Langs de zijlijn raakte het duo vervolgens in een gênante woordenwisseling terecht, waarbij met name de lichaamstaal van Morata boekdelen sprak. "Je kunt beter je mond houden", zei Allegri toen Morata om uitleg vroeg. "Maar wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan?", pareerde Morata. Allegri: "Je maakte een domme overtreding, dus het lijkt me beter dat je je mond houdt." Morata besloot daarop met zichtbare tegenzin op de reservebank bij de rest van de wisselspelers plaats te nemen. De doelpuntenproductie van Morata draait nog niet op volle toeren dit seizoen. In de Serie A was de spits tot op heden slechts drie keer trefzeker.

"Ik was niet van plan om hem te wisselen", gaf Allegri na afloop van het duel aan tijdens de persconferentie. "Maar hij had een gele kaart en bleef maar protesteren. Toen kon ik niet anders dan hem naar de kant halen. Dat spijt me, want hij maakte een sterke indruk, hoewel hij er niet in slaagde om te scoren. Ik was zeer te spreken over het optreden van mijn elftal. We hebben dominant gespeeld, al hadden we de wedstrijd eerder moeten beslissen." Juventus kwam in de tiende minuut op voorsprong via Juan Cuadrado, die een corner ineens achter Sirigu werkte. De zege werd veilig gesteld door Paulo Dybala. De middenvelder schoot tien minuten fraai raak met een schot in de rechterhoek.