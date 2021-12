Voormalig Utrecht-doelman Jensen gaat viraal met bizarre eigen goal

Maandag, 6 december 2021 om 09:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:06

David Jensen heeft zichzelf zondag een hele slechte dienst bewezen. De voormalig doelman van FC Utrecht, die momenteel onder contract staat bij het Belgische Westerlo, ging in de thuiswedstrijd tegen Royal Mouscron (4-3 winst) afschuwelijk in de fout. Jensen kreeg de bal teruggespeeld van een ploeggenoot, maar werkte het leer vervolgens tot zijn eigen verbazing en frustratie in eigen doel.

Het duel met Mouscron was slechts tien minuten oud toen het onfortuinlijke moment zich voordeed. Jensen kreeg de bal aangespeeld van linksback Kouya Mabea. In een poging de bal weg te schieten raakte de voormalig doelman van FC Utrecht de bal echter volledig verkeerd, waarna deze over zijn eigen doellijn rolde. Halverwege de eerste helft werd de voorsprong verdubbeld door de bezoekers, waarna Westerlo de rug na rust rechtte.

Jensen begon in de zomer van 2016 bij Utrecht aan zijn eerste buitenlandse avontuur, nadat hij in zijn geboorteland Denemarken onder meer voor FC Nordsjaelland was uitgekomen. Jensen was lange tijd onomstreden bij Utrecht, maar werd in de zomer van 2019 voorbij gestreefd door Maarten Paes. In totaal speelde de Deense goalie 112 officiële duels voor Utrecht. Slechts zes keepers stonden in meer officiële wedstrijden bij de Domstedelingen onder de lat. Jensen vertrok vorig jaar zomer naar het Amerikaanse New York Red Bulls en wordt dit seizoen verhuurd aan Westerlo.