Maximilian Arnold stipt tekortkoming Mark van Bommel aan

Het ontslag van Mark van Bommel als trainer van VfL Wolfsburg heeft bij de Bundesliga-club nog niet het gewenste effect gesorteerd. Opvolger Florian Kohfeldt kwam in zijn laatste vier officiële duels niet tot een overwinning en heeft woensdag een klein wonder nodig op bezoek bij OSC Lille om overwintering in Europa veilig te stellen. Aanvoerder Maximilian Arnold maakte na de meest recente nederlaag tegen 1. FSV Mainz (3-0) van de gelegenheid gebruik om Van Bommel een trap na te geven.

"Allereerst: ik kon heel goed met hem (Mark van Bommel, red.) opschieten", begint de captain van Wolfsburg in gesprek met Kicker. "Maar ook al zou je het niet moeten doen, je gaat toch trainers met elkaar vergelijken. En hoewel we de eerste vier wedstrijden van het seizoen wonnen, misten we de intensiteit van de afgelopen seizoenen. We waren onzorgvuldig, iets wat we de laatste jaren nooit hebben laten zien. De overwinningen voelden anders. Dat is een verantwoordelijkheid van de spelers, maar ook van de trainer. Wij moeten alles geven, dat hebben we altijd gedaan. Alleen dan kunnen we tot resultaten komen."

Arnold is van mening dat Van Bommel meer had moeten doen om bepaalde krachten los te krijgen bij zijn elftal. "Wij zijn geen team dat zoiets zelf kan rechtzetten, dat kunnen we onszelf aanrekenen", is de middenvelder zelfkritisch. "We hadden Van Bommel om meer moeten vragen, zeker in het spel zonder bal. Daar trainden we keer op keer op met Glasner. Hij was geobsedeerd door dat gedeelte van het spel en dat sloeg over op het team. Een trainer moet zijn team irriteren." Glasner leidde Wolfsburg onder meer naar de Champions League, maar verkaste afgelopen zomer naar Eintracht Frankfurt.

Volgens Arnold heeft Wolfsburg 'wat tijd nodig' om de filosofie van Kohfeldt te implementeren. De pas 39-jarige oefenmeester nam eind oktober het stokje over van Van Bommel. De eerste drie duels leverden een zege op, maar inmiddels wacht de ploeg al vier duels op een zege. Arnold maakt zich vooralsnog geen zorgen. "Het gaat natuurlijk niet optimaal", geeft de middenvelder toe. "Maar er is nog niets verloren. We hebben een overwinning nodig op Lille en daar zullen we alles voor geven. Kohfeldt weet de vinger heel goed op de zere plek te leggen en hanteert een hoge intensiteit tijdens trainingen. Dat heeft deze groep nodig."

Arnold werd zelf al in de rust naar de kant gehaald tegen Mainz. De 27-jarige middenvelder loopt in 2026 uit zijn contract en sluit niet uit dat hij zijn loopbaan bij die Wölfe beëindigt. “Zo ver ben ik nog niet, ik weet ook dat het heel goed anders kan lopen in de voetballerij. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat dit mijn laatste club is." Arnold, die sinds 2011 onder contract staat bij Wolfsburg, voelt zich 'ongelooflijk comfortabel' bij de huidige nummer acht van de Bundesliga. "Als ik aan een andere club denk, dan misschien Dresden, want dat is mijn thuis. Wolfsburg betekent veel voor mij", besluit de middenvelder, die in november voor het eerst in zeven jaar weer werd opgeroepen voor de nationale ploeg.