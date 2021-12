Ibrahim Afellay smult van Ajacied: ‘Hij is technisch zó begaafd’

Maandag, 6 december 2021 om 07:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:46

Ryan Gravenberch kon de laatste weken steeds vaker rekenen op kritiek. De middenvelder van Ajax zou te hoog op het veld staan en daardoor niet optimaal renderen, al wilden ze daar zondagavond bij Studio Voetbal niets van weten. Ibrahim Afellay is van mening dat niet moet worden vergeten dat de Oranje-international pas negentien jaar is, terwijl Theo Janssen vindt dat er wel degelijk met een kritisch oog naar Gravenberch gekeken mag worden.

Afellay vindt het niet terecht dat wordt gesteld dat Gravenberch momenteel in een vormdip zit bij Ajax. "Als je nog steeds zoveel kan leveren als hij doet, zit je niet in een dip", aldus de analist. "We praten over een jongen van negentien jaar hè. Mag hij ook een keer een mindere wedstrijd spelen? De derde goal tegen Willem II begon ook bij hem. Hij heeft ook een fantastische individuele actie. Hij is ondanks zijn lengte zó technisch begaafd. Hij zakt toch niet door de ondergrens?"

Ook Pierre van Hooijdonk vind het overdreven om te spreken van een vormdip. "Die jongen hobbelt op zijn gemakje mee op het hoogste niveau in Nederland en in de Champions League", aldus de analist. "Dat het de ene keer beter is dan de andere keer, lijkt me logisch. Het maakt natuurlijk wel uit als je 19 bent of 33. Hij moet nog wat stappen maken. Je mag wel dingen verwachten, maar dat moeten wel dingen zijn die horen bij zijn spel. Je kunt niet verwachten dat hij twaalf of dertien doelpunten gaat maken. Dat slaat nergens op. Hij wordt ook niet de koning van de assists."

Theo Janssen is van mening dat Gravenberch best kritisch beoordeeld mag worden. "Hij is een fantastische speler, maar als je bij Ajax in het eerste speelt mag je er ook kritisch op zijn. Wij vinden allemaal dat Gravenberch over een paar jaar bij een absolute topclub speelt. Maar dan moet hij wel stappen gaan maken. De stappen die hij nu laat zien, het maken van doelpunten en assists geven, moet hij wekelijks laten zien. Je gaat steeds meer van hem verwachten omdat hij zo goed is, waardoor je kritischer gaat kijken. Daardoor vergeet je misschien dat hij negentien is."

Gravenberch beschikt bij Ajax over een contract tot medio 2023. Ajax heeft al aangegeven graag langer door te gaan met de middenvelder, maar gesprekken over een nieuwe verbintenis hebben vooralsnog niets opgeleverd. Afellay kan niet begrijpen dat Ajax erover peinst om Brian Brobbey terug te halen naar Amsterdam. "Dat is toch ook gekkenwerk? Je hebt die jongen nog geen half jaar geleden onder contract staan en nu ben je bezig om hem terug te halen. Ajax is financieel zo krachtig, geef hem dan een hoger salaris. Ik geloof niet dat hij hetzelfde salaris vraagt als Dusan Tadic."