Gullit schuift opvallende kandidaat naar voren als opvolger van Hoogma

Zondag, 5 december 2021 om 23:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:10

Nu Nico-Jan Hoogma heeft aangegeven in de zomer te zullen vertrekken bij de KNVB als directeur topvoetbal, kan het suggereren over zijn opvolging beginnen. Presentator Wytse van der Goot liet zondagavond in het voetbalpraatprogramma Rondo de naam van de zondag bij Everton vertrokken Marcel Brands vallen. Als het aan Ruud Gullit ligt prijkt echter de naam van Patrick Kluivert hoog op het lijstje van de Nederlandse voetbalbond.

Twee weken geleden werd bekend dat Hoogma de deur bij de KNVB komende zomer achter zich dichttrekt. De directeur topvoetbal is dan drie jaar in dienst en was in die functie sinds medio 2018 eindverantwoordelijke voor het Nederlands elftal - en daarmee de aanstelling van Frank de Boer en Louis van Gaal - de Oranje Leeuwinnen, Jong Oranje mannen en vrouwen en Onder 19-mannen. Hoogma ziet het niet zitten om een compleet nieuwe cyclus in te gaan met een nieuwe bondscoach, daar het contract van Van Gaal na het WK in Qatar afloopt volgend jaar.

Volgens de tafelgasten van Rondo zou Brands een van de kandidaten moeten zijn in de zoektocht naar een nieuwe directeur topvoetbal. Brands is zondag met Everton tot een akkoord gekomen over het afkopen van zijn contract en vertrekt per direct bij de club uit de Premier League. "Qua timing zou het vertrek van Brands heel goed uit kunnen komen, want komende zomer vertrekt Nico-Jan Hoogma", snijdt Van der Goot het onderwerp aan. "Er moet dus een opvolger komen. Zou Brands daar een goede optie voor zijn?" Gullit vindt dat geen gekke gedachte. "Hij heeft wel ervaring."

"Ik denk dat hij een van de kandidaten móét zijn", is Ronald de Boer van mening. Marco van Basten reageert enigszins cynisch. "Daar hoeft hij geen spelers te kopen", zegt hij met een knipoog. Van Basten verwijst daarmee naar een video van afgelopen woensdag, waarop te zien is dat Brands door een woedende supporter van Everton in felle bewoordingen wordt gewezen op zijn falende aankoopbeleid na de verloren stadsderby tegen Liverpool (1-4). "Vinden jullie Patrick Kluivert ook een kandidaat?", vraagt Gullit zich hardop af. "Hij heeft bij Paris Saint-Germain gezeten, bij Barcelona. Dat is ook een kandidaat hè."