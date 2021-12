Van Hooijdonk: ‘Hij zorgt ervoor dat Feyenoord een draaiende ploeg is’

Zondag, 5 december 2021 om 23:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:35

Pierre van Hooijdonk vindt het huidige succes van Feyenoord vooral toe te schrijven aan Luis Sinisterra. De 22-jarige buitenspeler produceerde dit seizoen over alle competities gezien al veertien goals en zeven assists en vond ook zondag weer het net tegen Fortuna Sittard (5-0). Van Hooijdonk stelt bij Studio Voetbal dat Sinisterra de enige speler bij Feyenoord is die tactische wijzigingen bij tegenstanders af kan dwingen.

De Colombiaan was eerder deze week al verantwoordelijk voor de complete doelpuntenproductie in het gewonnen thuisduel met Heracles Almelo (2-1). Tegen Fortuna Sittard speelde Sinisterra volgens Theo Janssen een stuk onopvallender. “Hij is een speler die absoluut kwaliteiten heeft. Zijn kwaliteit is om een mannetje op te zoeken, uit te stellen en hem dan op het juiste moment te passeren op de achterlijn. Maar hij moet wel wat gretiger zijn om goals te maken.”

Collega-analist Ibrahim Afellay wijst Janssen op het blessureverleden van Sinisterra. “Je moet ook niet vergeten dat hij terugkomt van een zware kruisbandblessure, hè (Sinisterra lag tussen februari en december 2020 uit de roulatie, red.) Ik vind het knap dat hij alweer op zo’n hoog niveau zit. Er gaat altijd zoveel dreiging uit van deze jongen. Ja, oké, Feyenoord draait dit seizoen wel goed, maar je moet het zelf ook afdwingen. Uiteindelijk is hij toch aan zichzelf verplicht om te leveren.”

Van Hooijdonk doet nog een schepje bovenop de lofzang. “Hij zorgt ervoor dat dit Feyenoord een draaiende ploeg is. Hij is de enige, en dat heb ik wel vaker gezegd, die in staat is om in de één-tegen-één iemand te passeren en die afdwingt dat er bij de tegenstander geschoven moet worden.” Afellay voegt toe dat ook trainer Arne Slot krediet verdient. “Het is ook wel toe te kennen aan de trainer, hoor. Er zit zoveel voetbal in die man. Over alles wat Slot doet is nagedacht. Ik denk dat dat voor Feyenoord de beste transfer is geweest in de afgelopen vijf jaar.”