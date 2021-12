Van Hooijdonk dagdroomt na Grand Prix over revolutionaire voetbalregel

Zondag, 5 december 2021 om 23:05 • Dominic Mostert

De analisten van Studio Voetbal hebben zondag genoten van de Grand Prix van Saudi-Arabië. Max Verstappen eindigde achter Lewis Hamilton als tweede in de race op het Jeddah Corniche Circuit, die bol stond van de incidenten en controverses. Pierre van Hooijdonk, normaliter geen F1-fan, zat vol spanning voor de televisie en zag een 'unicum in de sport' zich voltrekken.

Tijdens een pauze werd openlijk onderhandeld over een straf voor Verstappen vanwege het buiten de baan inhalen van concurrent Lewis Hamilton. Wedstrijdleider Michael Masi deed Red Bull, het team van Verstappen, een voorstel voor een straf: bij de tweede herstart zou Verstappen vanaf de derde plek vertrekken, achter Esteban Ocon en Hamilton. Red Bull kreeg enkele minuten om na te denken over het aanbod. Als dat geweigerd zou worden, was het incident vermoedelijk verder onderzocht en dreigde een tijdstraf, mogelijk van vijf of tien seconden.

Red Bull krijgt een aanbod van de FIA over de herstart ??

Uiteindelijk gaat Red Bull akkoord met de startopstelling Ocon - Hamilton - Verstappen ??#ZiggoSport #F1 #SaudiArabianGP ???? pic.twitter.com/c3YYRomZY5 — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) December 5, 2021

Red Bull discussieerde intern over het aanbod en ging akkoord. "Het is geweldig toch, met dat onderhandelen?", zegt Van Hooijdonk. "Ik vond het wel uniek in de sport. Je probeert het dan even te vertalen naar het voetbal. Als iemand een zware overtreding maakt, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: nou, zeg het maar, een rode kaart of een strafschop?" Theo Janssen genoot ook van de beelden: "Ja, dat de FIA gewoon zegt: wat wil je?"

Janssen spreekt van een 'zinderende' race. "Ik kreeg zelfs een berichtje van Pierre, die zei: ‘Vanavond gaan we het alleen over Formule 1 hebben en niet over voetbal. Wat vandaag gebeurde, was natuurlijk bizar." Van Hooijdonk kijkt niet vaak naar de F1, maar vond de amusementswaarde zondag wel hoog liggen. "Nu gebeurde er eens wat, buiten de start en de finish. Dat vond ik leuk. Het was een soort kermis met botswagens."