Olympique Lyon speelt ‘des-Bosz’ maar schiet daar vrij weinig mee op

Zondag, 5 december 2021 om 22:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:28

Olympique Lyon heeft zondagavond voor de tweede maal op rij averij opgelopen. Op bezoek bij laagvlieger Girondins de Bordeaux wist de ploeg van trainer Bosz in een aantrekkelijk duel niet verder te komen dan een gelijkspel: 2-2. Door het gelijkspel zien les Gones zich op een twaalfde plaats steken in de Ligue 1; Bordeaux heeft aan het punt voldoende om met één plek naar de zeventiende plaats op de ranglijst te stijgen.

Op bezoek bij de nummer achttien van de Ligue 1 ging Bosz op zoek naar eerherstel na het midweekse verlies tegen Stade de Reims (1-2). De oefenmeester beoogde dat onder meer door te switchen van een 4-2-3-1 systeem naar een 3-4-3 met drie centrumverdedigers. De gastheren kregen echter de eerste grote kans. Ui-jo Hwang werd na negen minuten met een splijtende pass alleen voor Anthony Lopes gezet, echter schoot de Koreaan recht in de handen van de Portugees. Amper een minuut later sloeg Lucas Paquetá aan de overkant bijna toe, maar zijn poging werd eenvoudig gekeerd door Benoit Costil. Het ging op en neer in het Matmut Atlantique, tot Jason Denayer na een halfuur spelen de score opende. Bij een hoekschop van Xerdan Shaqiri kwam de Belg veel hoger dan zijn directe tegenstander en kopte de 0-1 binnen.

Pohhh ?? Dankzij deze gruwelijke pegel van Mendes staat Lyon weer op voorsprong tegen Bordeaux ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCGBOL pic.twitter.com/TSf8BHPtjS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 5, 2021

Lang konden Bosz en consorten echter niet van de voorsprong genieten. Een gevaarlijke lage voorzet van Alberth Elis werd zes minuten later door Malu Gusto onfortuinlijk achter zijn eigen doelman Lopes gegleden: 1-1. Lyon toonde veerkracht en stelde nog voor rust weer orde op zaken. Een afgeslagen bal kwam via de hak van Paquetá voor de voeten van Thiago Mendes, die kiezelhard in de linkerhoek streepte en de 1-2 op het scorebord zette. Ondanks de voorsprong bleef Lyon op de voor Bosz karakteristieke manier voetballen: aanvallend, aantrekkelijk, maar met het nodige risico. Het kwam de bezoekers met nog een halfuur op de klok duur te staan.

Alle spelers van Lyon stonden bij een gewonnen corner op vijandige helft en waren niet op tijd terug om iets tegen de messcherpe counter van Bordeaux te doen. Elis kwam oog in oog met Lopes en behield het overzicht: 2-2. Het was een onnodig tegendoelpunt voor Lyon, daar het met afstand de betere ploeg was. Dat wist ook Bosz: met nog een kwartier te spelen bracht de oefenmeester een extra spits met Karl Toko Ekambi. Een slotoffensief bleef echter uit, op een kans van collega-invaller Moussa Dembélé na. Daardoor moeten de bezoekers genoegen moesten nemen met een punt. Lyon blijft derhalve op een twaalfde plek in Ligue 1 steken, maar heeft nog wel een duel tegoed. Javairo Dilrosun mocht het laatste kwartier nog meedoen bij de thuisploeg.