Malacia reageert stellig op vraag van Kraaij junior: ‘Wie dat verwachtte? Wij’

Zondag, 5 december 2021 om 22:23 • Dominic Mostert

Tyrell Malacia en Alireza Jahanbakhsh gaan voor het 'hoogst haalbare' met Feyenoord. Na vijftien speelrondes staat de ploeg van Arne Slot op de tweede plek in de Eredivisie, met slechts een punt achterstand op koploper Ajax. Verslaggever Hans Kraaij junior van ESPN stelt na de zege op Fortuna Sittard (5-0) aan Tyrell Malacia de vraag wie voor het seizoen had kunnen verwachten dat het verschil zo klein zou zijn op dit moment. "Wij", reageert Malacia stellig.

Als Malacia andermaal de vraag krijgt of hij dat vooraf echt dacht, reageert hij opnieuw gedecideerd. "Ja, natuurlijk. Je moet toch vertrouwen in je team hebben? Je speelt bij Feyenoord en we gaan altijd voor het hoogst haalbare. We hadden tijdens de voorbereiding al het gevoel dat we dit seizoen iets moois konden gaan neerzetten", vertelt de linksback. Ook ploeggenoot Alireza Jahanbakhsh durft te dromen van het eerste kampioenschap sinds 2017, zo blijkt na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna op de persconferentie.

Het doelpunt van Alireza Jahanbakhsh tegen Fortuna Sittard is te zien vanaf minuut 1:19.

"Ik weet dat Feyenoord de potentie heeft om de titel te winnen en om zo hoog mogelijk te eindigen", vertelt de aanvaller, die zelf de eindstand bepaalde met een kopbal. Het was pas zijn eerste doelpunt voor Feyenoord in de Eredivisie. Jahanbakhsh heeft geen vaste basisplaats en lijkt daar begrip voor te hebben, gezien de manier waarop de concurrentie presteert. "We zijn als team nu goed bezig. Maar ik wil individueel ook belangrijk zijn voor het team. Ik wil natuurlijk graag scoren en assists geven, maar dat komt vanzelf. Ik ga niets forceren."

"We zijn gewoon goed bezig: we hebben bepalende spelers, zoals Bryan Linssen, Guus Til, Luis Sinisterra, Cyriel Dessers... Iedereen is goed bezig. Ik wil ook belangrijker zijn, maar we doen het goed als team", benadrukt Jahanbakhsh, wiens trainer Slot blij is met het eerste doelpunt van zijn pupil. "Als je ziet dat hij nog geen doelpunt had gemaakt in de competitie, dan denk ik dat dit wel een bevrijding voor hem is. Hij was er al een aantal keer dichtbij. Je ziet dat hij steeds beter wordt, wat ook logisch is omdat hij een aantal jaren heel weinig heeft gespeeld."