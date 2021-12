Van Hanegem kiest persoonlijke favoriet: ‘Hij is de beste van ons land’

Zondag, 5 december 2021 om 21:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:25

Willem van Hanegem lijkt een voorschot te hebben genomen op de jaarlijkse verkiezingen van beste spelers. De columnist van het Algemeen Dagblad kijkt met bewondering naar de ontwikkeling van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, waarbij met name laatstgenoemde op lovende woorden kan rekenen. Van Hanegem noemt de vleugelverdediger van Internazionale 'de beste back van ons land'. Dumfries tekende zaterdagavond voor zijn eerste treffer in dienst van de Milanese grootmacht op bezoek bij AS Roma (0-3).

Dumfries lijkt zich langzaam in het elftal te knokken bij Inter en was op bezoek bij Roma van grote waarde, toen hij zijn ploeg op slag van rust voorzag van de derde treffer met een fraaie snoekduik. "De manier waarop Denzel Dumfries zaterdagavond de 0-3 op het scorebord kopte in de uitwedstrijd tegen AS Roma, was precies waarom hij toch de top heeft bereikt, ondanks al die mensen die vonden dat hij er niets van kon", schrijft Van Hanegem in zijn wekelijkse column in het dagblad. "De schitterende voorzet van Alessandro Bastoni moest en zou hij achter keeper Rui Patrício koppen, er was simpelweg geen andere optie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens De Kromme zijn De Vrij en Dumfries de beste Nederlandse spelers van dit kalenderjaar. "Ze groeiden allebei op onder de rook van Rotterdam. Dumfries vonden ze bij Feyenoord helemaal niets, zelfs niet toen hij bij Sparta en later Heerenveen wel degelijk liet zien iets in zijn mars te hebben. Het probleem bij scouts en de mensen die verantwoordelijk zijn voor het herkennen van talent is vaak hetzelfde: als ze eenmaal hebben gezegd dat een bepaalde speler niet goed genoeg is, komen ze daar liever nooit meer op terug. Maup Martens zei zelfs toen Dumfries het Nederlands elftal had gehaald nog ‘dat hij het allemaal maar moest zien met Dumfries’. Nou, dat is gebeurd."

Van Hanegem is van mening dat Dumfries vele vaardigheden bezit die van belang zijn om uit te groeien tot een goede back. "Je hoeft echt niet alles te kunnen. Dumfries kan goed verdedigen, uitstekend koppen, is vrij snel, toont altijd lef en trekt graag mee ten aanval. Dan ben je een goede back, de beste van ons land, met in mijn ogen Rick Karsdorp kort daarachter. In een vloek en een zucht heeft Dumfries een basisplek bij de kampioen van de Serie A. Deze jongen staat er als het moet. Dumfries doet mij een beetje aan Uli van Gobbel denken, al was die natuurlijk nog veel sneller. Dat soort gasten zijn puur, geven alles om de top te bereiken en ook erg mooi: ze zullen een trainer nooit laten vallen."

Ook Stefan de Vrij kan rekenen op lovende woorden van De Kromme. "Dat is een slimme jongen, die door Antonio Conte werd gezien als de grote regisseur van Internazionale", aldus de oud-speler van Feyenoord. "En dat zegt iets, want als er één trainer bezig is met de defensieve organisatie van zijn ploeg, dan is dat Conte wel. De Vrij was ook iemand die in Rotterdam moest vechten voor een klein contractje, hij was altijd de laatste die nog in aanmerking kwam bij de jeugd van Feyenoord. Conte zal daar niets van snappen en de huidige Inter-trainer Simone Inzaghi evenmin."