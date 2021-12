Bryan Linssen spreekt dankwoord uit: ‘Hij had me ook kunnen afschrijven’

Zondag, 5 december 2021 om 20:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:35

Het succes van Bryan Linssen bij Feyenoord als centrumspits is te danken aan Dick Advocaat, zo stelt de 31-jarige aanvaller. De van origine linksbuiten scoorde in het gewonnen duel met Fortuna Sittard (5-0) tweemaal en mag zich daardoor met tien treffers voorlopig topscorer van de Eredivisie noemen. Linssen prijst tevens het vertrouwen dat zijn voormalig oefenmeester in hem bleef houden, ondanks een minder begin bij de Rotterdammers.

“Ik heb voorheen wel als spits in een tweespitsensysteem gespeeld, maar nooit alleen”, zegt Linssen in interview met ESPN. “Dat heeft Advocaat gedaan.” Advocaat speelde een belangrijke rol bij de komst van de destijds transfervrije aanvaller van Vitesse in juli 2020, daar de deal aanvankelijk nog bijna afketste. Linssen kende een stroef begin in Rotterdam, maar toch eindigde de Limburger het seizoen met een aantal van acht competitietreffers en vier assists.

Bryan Linssen was goed voor twee doelpunten en evenzoveel assists tegen Fortuna Sittard.

Linssen wist de trend in het huidige seizoen door te zetten en dankt Advocaat. “Vorig jaar had ik niet mijn beste seizoen, maar hij heeft altijd vertrouwen in me gehouden. Hij had me ook kunnen afschrijven en dan weet je nooit waar ik naartoe was gegaan. Daar ben ik hem wel dankbaar voor, het is heel mooi dat ik met hem heb kunnen samenwerken.” Advocaat trainde Feyenoord tussen 2019 en 2021, alvorens de coach in augustus van dit jaar ging voor een uitdaging als bondscoach van Irak. Na een reeks teleurstellende resultaten nam Advocaat vorige maand alweer afscheid van die job.

‘Een kopfenomeen’, noemt interviewer Hans Kraaij jr. Linssen tenslotte; de spits maakte beide doelpunten in het duel met Fortuna Sittard met het hoofd, ondanks zijn geringe lengte. Linssen heeft daar echter een logische verklaring voor. “Ik had een kleine jongen tegenover me (Deroy Duarte, red.). Ik ben niet de grootste, maar hij was ook niet groot. Ik had wel het gevoel dat daar wat te halen was voor mij.” Dat Linssen na vijftien competitieduels de topscorerslijst van de Eredivisie aanvoert, is echter wel uniek voor hem. “Ik heb daar weleens gestaan, maar niet na zóveel wedstrijden.”