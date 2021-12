Uitblinker Serdar Dursun maakt als invaller loepzuivere hattrick

Zondag, 5 december 2021 om 19:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:32

Fenerbahçe heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt in de Süper Lig. In eigen huis was de ploeg van trainer Vítor Pereira met 4-0 te sterk voor Rizespor. Serdar Dursun was de grote man met een loepzuivere hattrick, terwijl Mergim Berisha de openingstreffer verzorgde. Dankzij de driepunter klimmen de Sari Kanaryalar voorlopig naar de tweede plek op de ranglijst. Rizespor blijft hekkensluiter in Turkije.

Al in de eerste minuut kreeg Fenerbahçe, waar Ferdi Kadioglu in de basis stond, een uitstekende mogelijkheid om de score te openen. Op de hoek van het vijfmetergebied schoot Berisha uit de draai richting goal, maar hij schoof de bal rakelings voorlangs. In de dertiende minuut scoorde de spits alsnog. Na fraai combinatievoetbal aan de rechterkant had Diego Rossi een voorzet op maat in huis voor Berisha, die van dichtbij kon afwerken: 1-0. Voor rust zou de thuisploeg niet meer scoren, al had Rossi dat wel moeten doen. Oog in oog met doelman Gökhan Akkan verzuimde de rechtsbuiten de rust te bewaren en kreeg hij het leer niet langs de sluitpost.

Na ruim een uur spelen werd Berisha naar de kant gehaald ten faveure van Dursun. Dat leverde het gewenste schokeffect op. Acht minuten na zijn invalbeurt verdubbelde de Dursen de score op aangeven van Attila Szalai. In de 72ste minuut dacht ook Rossi zijn naam om het scorebord te zetten; zijn respectievelijke treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. De 3-0 ontstond in de 79ste minuut. José Sosa legde de bal breed op Dursun, die het leer snoeihard in het dak van het doel schoot. Ook het slotakkoord werd gespeeld door de invaller. Net als bij de 2-0 fungeerde Szalai als aangever en trof Dursun op identieke wijze doel: 4-0.