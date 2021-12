Feyenoord maakt er vijf in De Kuip en heeft topscorer van Eredivisie in huis

Zondag, 5 december 2021 om 18:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:44

Feyenoord heeft zondag een overtuigende overwinning geboekt op Fortuna Sittard. De Rotterdammers hadden de gehele wedstrijd de controle in handen en zegevierden met 5-0. Bryan Linssen kwam tweemaal tot scoren en voerde zijn seizoenstotaal op tot tien treffers, waarmee hij Sébastien Haller (negen goals) passeerde en zich topscorer van de Eredivisie mag noemen. Bovendien gaf Linssen twee assists tegen zijn oude club. Feyenoord neemt de tweede plek weer over van PSV en heeft een punt achterstand op koploper Ajax.

Arne Slot voerde twee wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1). Gernot Trauner raakte in de aanloop naar het duel met Fortuna geblesseerd en werd vervangen door Lutsharel Geertruida; voorin kreeg Jens Toornstra de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh. In de dertigste minuut kwam Jahanbakhsh echter alsnog binnen de lijnen, omdat Orkun Kökçü geblesseerd uitviel. Op dat moment stond het 2-0; in de voorbereiding van beide doelpunten speelde Kökçü een belangrijke rol.

?????????? ?????????????? = ???? ??



?? Nieuwe topscorer van de Eredivisie

?? 19 kopgoals in vijf seizoenen#FEYFOR pic.twitter.com/H5LjdliiaB — ESPN NL (@ESPNnl) December 5, 2021

Voorafgaand aan de 1-0 veroverde Kökçü de bal van Ivo Pinto, waarna hij Linssen bediende. Die speelde de bal door richting Guus Til, wiens wippertje de uitgekomen doelman Yanick van Osch te machtig was. Til kon het doelpunt goed gebruiken, want de afgelopen weken viel zijn gebrek aan productiviteit steeds meer analisten op. Til maakte vóór zondag 14 doelpunten in 25 officiële wedstrijden, al vielen 13 van die treffers in zijn eerste 16 duels. Na 25 minuten verstuurde Kökçü vanaf de linkerflank een indraaiende corner. Bryan Linssen liep weg uit de rug van Deroy Duarte en stuurde zijn kopbal op knappe wijze in de rechterhoek.

Fortuna kwam er in de eerste helft nauwelijks aan te pas; in de vijfde minuut hoopten de bezoekers nog even op een strafschop na contact tussen Marcus Pedersen en Zian Flemming, maar daar gaf de arbitrage onder leiding van Rob Dieperink geen gehoor aan. Uitgespeelde kansen wisten de Limburgers niet te creëren. Na de pauze bleef Fortuna onmachtig en herhaalde zich ook een ander scenario: Linssen kopte een corner binnen. De aanvaller timede zijn sprong goed na een indraaiende trap van Fredrik Aursnes, won het kopduel van Duarte en vond de rechterhoek.

Het was zijn tiende doelpunt van het seizoen, waarmee Linssen topscorer van de Eredivisie is. Na ruim een uur spelen gaf Linssen vermoedelijk onbedoeld de assist bij de 4-0: na een voorzet van Til leek hij op doel te willen koppen, maar de inzet miste de juiste richting. Daardoor kreeg Luis Sinisterra van dichtbij de kans om af te ronden. Feyenoord speelde de wedstrijd op halve kracht uit, maar voerde de score nog wel verder op. Jahanbakhsh kopte de 5-0 binnen na een hoekschop en maakt zijn eerste Eredivisie-goal sinds mei 2018. Mark Diemers mocht als invaller zijn eerste minuten van het seizoen maken; Naoufal Bannis speelde voor het eerst sinds de seizoensopener tegen Willem II (0-4 zege) ook weer eens in de Eredivisie.