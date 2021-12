SC Freiburg shockeert met monsterscore in eerste helft bij Mönchengladbach

Zondag, 5 december 2021 om 18:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:22

SC Freiburg heeft in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach een schokgolf teweeggebracht in voetbalminnend Duitsland. De bezoekers, met Mark Flekken in de basis, veegden volledig de vloer aan met de tegenstander en stonden bij de rust op een 0-6 voorsprong. Die score bleef in de tweede helft onveranderd. Freiburg stond voor aanvang van de wedstrijd op de zesde plek, maar claimde dankzij de overwinning de vierde plaats. Mönchengladbach zakte van de twaalfde naar de dertiende plaats.

Freiburg stond weliswaar hoger op de ranglijst, maar was bij aanvang niet per se de favoriet. De ploeg van trainer Christian Streich had de laatste drie competitiewedstrijden verloren, terwijl Mönchengladbach nog ongeslagen was voor eigen publiek (vier zeges, twee remises) Zelfs Bayern München (1-1) en Borussia Dortmund (1-0) wisten dit seizoen niet te winnen op het Borussia-Park; in de DFB-Pokal verloor Bayern zelfs met 5-0 van Mönchengladbach. Alles was anders tegen Freiburg, dat zo ongeveer iedere serieuze kans tot doelpunt promoveerde.

Het openingsdoelpunt kwam op naam van Maximilian Eggestein, die in het strafschopgebied werd bereikt door Kevin Schade en de ruimte vond voor een schot in de linkerhoek. De assistgever knikte vervolgens zelf raak na een voorzet van Christian Günter. In de twaalfde minuut werd het Philipp Lienhart, die van dichtbij een rebound benutte. De ontreddering werd steeds groter bij de thuisploeg. Nicolas Höfler maakte er 0-4 van door na een hoekschop van Vincenzo Grifo richting de eerste paal te lopen en binnen te koppen.

Halverwege de eerste helft kopte Lucas Höler vlak voor het doel de 0-5 tegen de touwen, nadat Mönchengladbach er niet in slaagde de bal weg te werken na een vrije trap. De ontgoochelde spelers keken elkaar aan; trainer Adi Hütter had zo zijn eigen ideeën over het spel en haalde twee spelers naar de kant in minuut 29 (!). Alassane Pléa en Stefan Lainer moesten het veld ruimen; Breel Embolo en Patrick Herrmann waren hun vervangers. De bezoekers waren nog niet uitgeraasd en bepaalde de ruststand uit een kopstoot van Nico Schlotterbeck. In de tweede helft gebeurde aanzienlijk minder en bleef het bij 0-6.

Freiburg evenaarde het Bundesliga-record van grootste voorsprong na de eerste helft van een wedstrijd. Nota bene Mönchengladbach was voor zondag de enige club die ooit zo'n grote marge neerzette in de eerste 45 minuten. Dat gebeurde in april 1978, toen het 6-0 stond tegen Borussia Dortmund na de eerste helft. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 12-0, de grootste overwinning ooit in de geschiedenis van de Bundesliga.