Fred goud waard voor Man United; Tim Krul incasseert drie tegentreffers

Zondag, 5 december 2021 om 16:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:09

Manchester United heeft zondagmiddag een nipte zege geboekt in de Premier League. Op Old Trafford was men met 1-0 te sterk voor Crystal Palace. Tegelijkertijd nam Tottenham Hotspur het op tegen Norwich City. De ploeg van manager Antonio Conte boekte een klinkende 3-0 overwinning. United klimt dankzij de driepunter voorlopig naar plek zes op de ranglijst (24 punten); de Londenaren staan met een punt meer op de vijfde positie.

Manchester United - Crystal Palace 1-0

Hoewel Ralf Rangnick bijna een week geleden al werd aangesteld als interim-manager, zat de Duitser tegen Crystal Palace pas voor het eerst in de dug-out. Goed nieuws leverde dat voor Donny van de Beek overigens niet op, want hij startte vanaf de bank. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kwam de Nederlander nog wel binnen de lijnen voor Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo stond wederom in de spits. Bij Palace moest Jaïro Riedewald genoegen nemen met een plek op de reservebank. United was weliswaar de bovenliggende partij, maar toch duurde het lang voordat de bevrijdende 1-0 werd gevonden.

Daar is de bevrijdende 1-0 voor Manchester United! ?? Fred schiet hem schitterend binnen ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNCRY pic.twitter.com/gxtMXYt7VK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 5, 2021

In het eerste bedrijf kregen Fred en Fernandes de beste mogelijkheden op een treffer. Met name de kans van de Portugees was groot, maar hij zag hoe doelman Vicente Guaita ternauwernood redde op de inzet. Na rust deden onder meer Diogo Dalot (schot over) en Alex Telles (lat) een tevergeefse duit in het zakje. In de 77ste minuut stond Fred op. In de drukte van het vijandige zestienmetergebied slaagde Mason Greenwood erin de bal bij de Braziliaan te bezorgen. Hij haalde met veel gevoel uit en bezorgde zijn ploeg de voorsprong. United trok de minimale voorsprong over de streep.

Tottenham Hotspur - Norwich City 3-0

The Spurs, met Steven Bergwijn op de bank, wisten de score na tien minuten via een wereldgoal van Lucas Moura te openen. De Braziliaanse aanvaller ging een combinatie aan met Heung-min Son en bedacht zich vervolgens niet. Vanaf een meter of twintig liet hij Tim Krul kansloos met een schot in de kruising: 1-0. Halverwege de tweede helft behoedde de Nederlandse doelman zijn ploeg met een uitstekende redding op een doelpoging van Harry Kane voor een grotere achterstand. Een minuut later was het echter alsnog raak, toen Davinson Sánchez een corner van Son van dichtbij hard tegen de touwen werkte: 2-0. De wedstrijd werd een kwartier voor tijd in het slot gegooid door de Zuid-Koreaanse uitblinker. Son was het eindstation na een vlotlopende aanval tussen Eric Dier en Ben Davies: 3-0.

LUCAS MOURA, ?????? ?????? ????????! ?? Hij draait de verdedigers tureluurs en knalt de bal in de kruising ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTNOR pic.twitter.com/SRGXoiz8rK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 5, 2021