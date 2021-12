Hooligan in België rent het veld op en gooit vuurwerk richting uitvak

Zondag, 5 december 2021 om 16:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:13

De Antwerpse derby tussen Beerschot en Royal Antwerp (0-1) is zondag geteisterd door ongeregeldheden. Midden in de tweede helft rende een supporter van Beerschot het veld op, alvorens een vuurpijl richting het uitvak te gooien. De man, die zwarte handschoenen en een bivakmuts droeg, werd kort daarna overmeesterd door beveiligers. Ook na het laatste fluitsignaal was de rust nog niet teruggekeerd in het Olympisch Stadion.

Halverwege de tweede helft werden de spelers, supporters en televisiekijkers verrast door een man die het veld op rende. Hij slaagde erin vuurwerk richting het uitvak te gooien, wat tot veel consternatie op de tribunes leidde. In de Belgische media wordt niets gemeld over mogelijke gewonden als gevolg van het incident. Scheidsrechter Lothar D'Hondt legde de wedstrijd even stil, zodat de dader kon worden afgevoerd. Antwerp stond op dat moment al met 0-1 voor en hield die voorsprong uiteindelijk vast.

Hooligan van Beerschot valt supporters van Antwerpen aan met vuurwerk. #beeant pic.twitter.com/7q26cgLlFu — NieuwsBlog | Sport (@nbsport) December 5, 2021

"Wat krijgen we nu?! Wat voor een kerel is dit?", stamelde een verbijsterde Tom Boudeweel, die namens Sporza radiocommentaar gaf. "Dit geloof je niet. Er loopt een supporter van Beerschot het veld over vanuit het vak van Beerschot naar het vak van Antwerp met een vuurpijl en hij gooit die vuurpijl dan in het vak van Antwerp. Scheidsrechter Lothar D'Hondt moet het spel stilleggen. Dit heb ik nog nooit gezien."

Toen het eindsignaal klonk, stormde nog een groep hooligans van de thuisploeg het veld op. De politie moest de spelers en het vak van de Antwerp-fans afschermen en slaagde daar snel in. Omdat het een stadsderby betrof werd vooraf al rekening gehouden met plaagstootjes tussen beide supportersgroepen en met vuurwerk, maar de sfeer werd steeds grimmiger naarmate de wedstrijd vorderde.

Verschillende supporters van Beerschot lopen na de match het veld op. Hallucinante beelden op het Kiel. #BEEANT pic.twitter.com/7ysXU2j4J8 — Koen Frans (@koenfrans) December 5, 2021