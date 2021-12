Jesper Karlsson schittert; Tom Beugelsdijk faalt opzichtig

Zondag, 5 december 2021 om 16:25 • Mart van Mourik

AZ heeft zondagmiddag een ruime overwinning geboekt in de Eredivisie. In eigen huis waren de Alkmaarders veel te sterk voor Sparta Rotterdam: 3-1. Jesper Karlsson was met een dubbelslag de gevierde man. Dankzij de overwinning bezet AZ voorlopig de achtste positie op de ranglijst; de Rotterdammers moeten genoegen nemen met een zestiende plek.

Trainer Pascal Jansen wijzigde zijn ploeg op twee plekken ten opzichte van het midweekse duel met Fortuna Sittard (2-1 winst). Zo moet Albert Gudmundsson rechtsvoorin het veld ruimen Yukinari Sugawara, terwijl Jordy Clasie om vooralsnog onduidelijke redenen niet bij de wedstrijdselectie zat. De honneurs van laatstgenoemde werden waargenomen door Tijani Reijnders. De Alkmaarders waren in de tiende speelminuut al dicht bij de openingstreffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sugawara bediende Karlsson, die hard uithaalde maar de bovenkant van de lat raakte. Negen minuten later was het aan de overzijde wel raak. Adil Auassar zette Reijnders van de bal en kwam na een combinatie met Lennart Thy opnieuw in balbezit. Op koelbloedige wijze verschalkte hij doelman Peter Vindahl: 0-1. In de 27ste minuut trokken de Alkmaarders de stand gelijk. Na een ongelukkige handsbal van Tom Beugelsdijk kende arbiter Sander van der Eijk een strafschop toe. Karlsson stuurde doelman Benjamin van Leer de verkeerde hoek in: 1-1.

Na een half uur spelen zorgde de Zweedse vleugelaanvaller voor de voorsprong. Hij draaide op behendige wijze weg en raakte het leer vol met de wreef: Van Leer was opnieuw kansloos. De voordelige marge werd in het tweede bedrijf nog verder uitgebouwd. Opnieuw was Beugelsdijk verantwoordelijk voor de tegentreffer. De centrumverdediger kopte de bal in de voeten bij Karlsson, die Vangelis Pavlidis op zijn wenken bediende. De Griek kon het leer eenvoudigerwijs binnenlopen: 3-1. Karlsson dacht zijn hattrick nog te completeren, maar uit de videobeelden bleek dat hij de 4-1 aantekende vanuit buitenspelpositie. Sparta probeerde nog een doorbraak te forceren, maar slaagde daar niet in.