Marcel Brands vertrekt per direct bij Everton

Zondag, 5 december 2021 om 16:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:21

Marcel Brands vertrekt met onmiddellijke ingang bij Everton, weet De Telegraaf. De krant schrijft dat ‘bronnen rondom de club’ hebben bevestigd dat de directeur spelersbeleid per direct afscheid neemt van the Toffees. Het nieuws is opvallend, daar de 59-jarige Brands zijn doorlopende contract onlangs nog verlengde tot medio 2024. Directe aanleiding voor het opstappen is mogelijk de 1-4 nederlaag tegen Liverpool. De club heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Volgens de berichtgeving heeft Brands reeds een overeenstemming bereikt met Everton over afkoopsom van het contract. In mei zette de voormalig directeur RKC Waalwijk, AZ en PSV zijn handtekening nog onder een langere, driejarige verbintenis. Brands zou het onder meer niet eens geweest zijn met de aanstelling van trainer Rafael Benítez, die rechtstreeks met eigenaar Fahrad Moshiri spelerszaken besprak.

In de midweekse speelronde ging Everton in de stadsderby tegen Liverpool met 1-4 onderuit. Mede daardoor zakte de club naar de zestiende plek op de ranglijst. Een boze supporter riep Brands bij het verlaten van de tribune toe dat hij op moest stappen, omdat hij medeverantwoordelijk is voor het aankoopbeleid. Brands liet dat niet over zijn kant gaan en verweerde zich. Maandag speelt Everton nog tegen Arsenal in de Premier League.