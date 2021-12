Beelden stomverbaasde Thiago Messi gaan internet over: ‘Waarom dan papa?’

Zondag, 5 december 2021 om 14:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:33

Thiago Messi kan maar moeilijk begrijpen waarom er plotseling zeven Ballons d’Ors in huis staan. Beelden waarop de reactie van de zoon van Lionel Messi te zien is wanneer zijn vader de zevende gouden bal op in de eetkamer tafel zet gaan momenteel viraal. Thiago vraagt zich af waar de nieuwe bal vandaan komt.

“Waarom zeven, papa? Je had er toch zes?”, vraagt de negenjarige Thiago zich hardop af. Lionel antwoordt dat hij er nu zeven heeft. “Heb je die vandaag gewonnen?” Lionel: “Ja, wist je dat niet dan?” Thiago: “Ehhm, we hadden er toch maar zes in huis? Wanneer heb je deze gewonnen?” “Ja.” “Waarom?” “Geen idee”, zegt Lionel lachend. Toch lijkt Thiago het nog steeds niet te begrijpen. “Dus omdat je vandaag gewonnen hebt, heb je er acht?” “Nee”, zegt Lionel. “Ik had er zes en nu zeven.”

??? "En casa había solo seis... ¿¡Cuándo te lo ganaste!?" ?? La sorpresa de Thiago Messi al ver que su papá había ganado el Balón de Oro por séptima ocasión ???pic.twitter.com/HxgvYjcJ4V — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 4, 2021

Messi won afgelopen maandag voor de zevende keer in zijn carrière de Ballon d’Or. De 34-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain werd met de winst van de Ballon d’Or met name beloond voor zijn prestaties met Argentinië. Afgelopen zomer won hij na drie verloren finales in de vorm van de Copa América eindelijk zijn eerste grote prijs met la Albiceleste. Messi krijgt de voorkeur boven concurrenten als Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Karim Benzema en Jorginho.